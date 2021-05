Réouverture des terrasses : "Cela fait un peu l'effet d'une rentrée scolaire !"

Alors que les commerces et les terrasses rouvrent, les hôteliers et les restaurateurs sont soulagés. Mais il faudra d'importants efforts pour relever le secteur, confie Catherine Quérard, présidente du GNI dans le Grand Ouest, car il existe une "crise des vocations", notamment en CDI.

Invitée de France Bleu Loire Océan ce mercredi 19 mai, la présidente du Groupement national des Indépendants (GNI) dans le Grand Ouest, Catherine Quérard, dresse un bilan, en ce premier jour de réouverture des terrasses, du secteur de l'hôtellerie-restauration.

Comme les commerces dits "non essentiels", les bars, les cafés, les restaurants reprennent leurs activités. Vos adhérents doivent souffler ?

Bien sûr ! Cela fait un peu l'effet d'une rentrée scolaire. On retrouve nos clients, on a évidemment retrouvé hier et avant-hier nos salariés. On est contents, évidemment, pour ceux qui ont des terrasses.

Reprise seulement en terrasse, avec des jauges à 50% pour la plupart ; cela va-t-il suffire à faire redémarrer l'activité ?

Evidemment, c'est très faible économiquement. C'est une reprise progressive d'activité. C'est vrai qu'on est un peu frustrés de cette jauge à 50%, puisque le protocole l'année dernière, sur l'été 2020, avait globalement bien fonctionné. On sait qu'en extérieur, a priori, le covid est moins contaminant. Donc c'est vrai, on a l'impression que cela fait un peu ceinture et bretelle.

Certaines villes tentent d'augmenter la capacité des terrasses en piétonnisant des zones, comme à Nantes, rue Fouré, ou à Pornic par exemple. Cela va dans le bon sens ?

L'année dernière, cette extension des terrasses pour permettre une distanciation améliorée nous avait donné un vrai ballon d'oxygène. C'est vrai que les communautés de communes et les collectivités ont bien joué le jeu, et cela nous fait du bien.

Cette activité va donc repartir, mais avec qui ? Les salariés qui en 7 mois ont eu le temps de changer de voie professionnelle sont nombreux...

On recense plus de 100 000 salariés qui ont quitté notre profession, sot un dixième. On espère que l'hémorragie va s'arrêter là. On est évidemment en phase de recrutement, on a fait un job-dating lundi dernier, cela s'est très bien passé. On a eu des candidats plus pour la saison qu'en CDI. Mais on va travailler d'arrache-pied sur ce sujet, pour pérenniser le secteur d'activité et la branche des hôteliers et des restaurateurs.

Pour quelle raison trouve-t-on davantage de saisonniers que de CDI ?

D'abord, parce que l'on est à l'entrée de la saison, et que c'est souvent la période où l'on recrute les saisonniers, un peu moins les CDI. Mais aussi parce que beaucoup d'étudiants travaillent pour la saison pour financer leurs études pour l'année suivante. Les saisonniers semblent au rendez-vous, les CDI cela va être plus compliqué : on sait que cela va prendre un peu plus de temps.

Comment relever le secteur de l'hôtellerie-restauration s'il y a une crise des vocations ?

Il y a sans doute une crise des vocations, mais elle existait au préalable, avant cette crise du covid. Elle est évidemment accentuée par ce confinement qui a duré longtemps, plus de 7 mois, et au total 10 mois sur 15 mois de crise. On se pose plein de questions. On est en train de redisctuer des modalités d'organisation, de voir ce qui pourrait être amélioré dans notre secteur d'activité, et c'est un vrai sujet.

Alors concrètement, que faut-il améliorer ?

Beaucoup veulent moins travailler en coupé. Donc peut-être modifier, changer cela. On le voit avec cette reprise, beaucoup de restaurateurs vont faire du service en continu, ce qui n'existait plus. Donc s'interroger, pour permettre des services plus larges. Ce sont des pistes. Mais le service du weekend sera toujours là, c'est l'essence même du métier.

Dans la restauration, la vente à emporter s'est beaucoup développée. C'est quelque chose qui va durer selon vous ?

La vente à emporter s'est beaucoup développée, mais pour la restauration traditionnelle elle reste malgré tout anecdotique. Je pense que ce sont de nouveaux modes de consommation qui sont intéressants, avec lesquels il faut travailler, avec lesquels il faut compter. C'est une organisation un peu différente, mais on voit bien que ces modes sont en train de changer, donc à nous de nous adapter.

Vous attendez tout de même le retour des clients sur place, dès aujourd'hui. Vous avez espoir qu'ils reviennent malgré la météo capricieuse ?

On va être focus sur la météo ! Mais nos clients appellent massivement depuis une semaine pour réserver en terrasse, pour être présents à nos côtés, et puis nous sommes des lieux de vie, de convivialité. Nous avons été privés de partage ces derniers mois, et cela, c'est l'essentiel, c'est notre ADN à tous de partager des bons moments en terrasse, en famille ou avec des amis, ou avec des collègues, donc profitez-en, les terrasses sont ouvertes !