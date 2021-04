Réouverture des terrasses de bars et restaurants à la mi-mai, prudence disent les professionnels de la Mayenne

L'objectif du président de la République est de permettre une réouverture des terrasses de bars et restaurants "à la mi-mai". Une déclaration accueillie avec enthousiasme et prudence par les professionnels de la Mayenne.

La nouvelle éco s'intéresse tous les matins à un secteur, une entreprise, ou des artisans qui s'adaptent à la crise sanitaire. L'économie française va encore être bouleversée dans les prochaines semaines avec les récentes annonces d'Emmanuel Macron.

Mercredi soir, le chef de l'État a évoqué une éventuelle "réouverture à la mi-mai" des terrasses des bars et des restaurants. En Mayenne, Gilles Poulain, président de la branche Cafés et Discothèques à l'UMIH, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie se veut très prudent. Gilles Poulain est aussi

"C'est un espoir, on a au moins une date probable. Je ne sais pas s'il faut y croire mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle" déclare celui qui est aussi le patron de la brasserie du Cap Horn sur les quais à Laval. "Nous sommes prêts, nos protocoles aussi. Le deuxième confinement en octobre nous a fait beaucoup de mal, on n’a pas pu ouvrir pour les illuminations en plus" explique le professionnel.

Il faut donc patienter encore un mois et demi minimum pour profiter d'un verre en terrasse ou d'un bon repas. Reste à savoir aussi si les mesures barrières seront les mêmes que l'an dernier, au déconfinement. "Ce qui pourrait être embêtant c'est si la distanciation passe à deux mètres entre clients et employés. Là ça deviendrait compliqué" termine Gilles Poulain.