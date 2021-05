Réouverture des terrasses : en baie de Somme, les restaurateurs préparent un week-end de Pentecôte chargé

Premier week-end pour profiter des terrasses ! Les restaurant et les bars, déjà pris d'assaut pendant la semaine, s'apprêtent à accueillir du monde, pour ce week-end prolongé de la Pentecôte. Sur la côte picarde, les établissements se préparent.

A Saint-Valery-sur-Somme, sur la terrasse du relais Guillaume de Normandy, la rôtissoire est déjà à température pour "les coquelets, les pommes de terre de Paris et les cochons de lait" que prépare le chef Alexandre. Les tables sont dressées malgré la météo capricieuse : "On essaie de s'adapter", affirme Bertrand Stragier, le gérant de l'établissement. Difficile de gérer les stock et les équipes quand on navigue à vue, alors l'équipe est conciliante : "S'il faut rester parce qu'il y a du monde, on reste, s'il n'y a personne, on doit parfois les renvoyer chez eux."

Des problèmes pour recruter

Un personnel que Stéphane Picard, le gérant du restaurant du mini-golf, a eu du mal à recruter. Il a donc fait appel à des débutants, "la seule solution pour préparer en urgence la saison qui approche", explique-t-il. Selon lui, "il y pas mal de gens qui ont basculé vers d'autres professions". L'équipe est désormais recrutée, le protocole sanitaire appliqué, les réfrigérateurs remplis, "il ne nous reste qu'à avoir un peu plus de chaleur et moins de vent, et on attends les clients avec impatience !" Mais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, foi de confinés, les promeneurs du week-end, sevrés bien trop longtemps de terrasses à leur gout, resteront vissés à la terrasse : "On fait avec ! On est super contents", se régale Marie-Christine, les mains dans un plat de moules. Et les restaurateurs aussi.