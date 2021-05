Réouverture des terrasses : les grossistes de Laval sont inquiets

Est-ce qu'il faut craindre la pénurie de certains produits, après la réouverture des terrasses et ensuite des restaurants. A Laval, les grossistes ne sont pas très rassurés et certains ont déjà du mal à s'approvisionner.

A Laval, Charles Cortes, le patron du restaurant le Bord'O commence à s'inquiéter. Depuis que le président Macron a annoncé la réouverture des terrasses, le 19 mai prochain, il veut donner un petit coup de frais à son établissement. Sauf que les artisans ont du mal à se fournir. " Je veux refaire ma terrasse côté rue, raconte-t-il, _mais il n'y a plus de bois_. J'ai réussi à avoir les dernières planches". Et ce n'est pas tout "je veux racheter des tables et des chaises, mais il n'y a plus de produits. Je me débrouillerai, s'il le faut et on ouvrira et ce sera bien, mais je serai peut-être obligé de prendre les meubles de l'intérieur".

Des grossistes inquiets

Pour l'instant, les stocks sont pleins. " Chez nous, explique Birgit Uetz, la gérante du grossiste bio Actibio, à Changé, on a tous les produits que l'on avait commandés. Mais, _ce qui pose problème et qui commence à nous inquiéter, ce sont les emballages_. On en manque". En cause, notamment, ce bateau, bloqué pendant des jours dans le canal de Suez et qui a fait prendre du retard aux autres bateaux.

Crainte au moment du réapprovisionnement

Depuis le temps que les restaurants sont fermés, les cuisines sont complètement vides. Il faut tout racheter. "Dans un premier temps, dit Mariannick Guest, la gérante du grossiste Promocash, à Laval, ça devrait aller. Les industriels se sont préparés. Ce que je crains, c'est le moment du réapprovisionnement". Notamment sur les produits les plus demandés, les 20/80, comme disent les professionnels, les 20 produits qui représentent 80% du chiffre d'affaire. "Et ce que je crains, poursuit Mariannick Guest, c'est le manque de transporteurs, comme ça c'est passé l'année dernière. Les produits étaient là, mais pas les camions".