Réouverture des terrasses en Dordogne : Bergerac et Sarlat vont libérer de la place sur les trottoirs

J-15 avant la réouverture des terrasses partout en France. Si pour certains restaurants c'est un jeu d'enfant, d'autres établissements espèrent bien profiter des trottoirs et des places de stationnement pour installer des tables supplémentaires. On fait le point à Périgueux, Bergerac et Sarlat.

Après six mois de fermeture, les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir leurs terrasses le 19 mai comme le prévoit le calendrier de déconfinement annoncé par le président de la République d'Emmanuel Macron. Les clients pourront revenir siroter un jus de fruit ou une bonne bière ou manger le traditionnel steak frites. En revanche, il sera interdit d'être plus de six à table. Pour faire respecter la distanciation physique, une jauge sera mise en place. Pour compenser la perte de clients, les restaurants comptent bien sur le soutien des communes qui peuvent leur prêter un peu d'espace public.

Les villes s'appuient sur l'expérience de l'été

Du côté de Bergerac, une manager de centre ville est allée à la rencontre des restaurateurs dès ce lundi matin pour lister leurs besoins en terme d'espace. Les professionnels qui le souhaitent pourront agrandir leurs terrasses ou en créer de façon éphémère pour ceux qui le peuvent. Les restaurateurs devraient pouvoir agrandir leurs espaces extérieurs sur le trottoir ou les places de stationnement. Cette organisation sera gratuit au moins pour la fin du mois de mai selon le maire Jonathan Prioleaud.

A Sarlat, la ville va s'inspirer de ce qui a été fait l'été dernier. Des places de stationnement de la Traverse seront certainement neutralisées pour permettre la mise en place de tables et chaises supplémentaires. Les restaurateurs seront réunis la semaine prochaine par le maire Jean-Jacques de Peretti pour en discuter. Objectif également : trouver des solutions pour les établissements qui n'ont pas du tout de terrasses. En effet, plusieurs restaurants sont situés dans des rues étroites difficilement aménageables. Dans la capitale du Périgord noir aussi, les professionnels pourraient devoir payer mais seulement à partir du 9 juin.

Enfin à Périgueux, rien n'est encore tranché. La mairie assure travailler actuellement sur le sujet sans en dire davantage.

Et dans les autres communes ?

Les restaurateurs sont donc dans l'attente des décisions des communes périgourdines. A Montignac par exemple, Fabien Chacaton est propriétaire de deux restaurants notamment un dans le centre en bord de Vézère. Comme l'an dernier, il espère disposer d'une extension de la terrasse du Flannagan's : "La commune nous avait permis de déborder de nos emplacements sur la pelouse. On avait gagné 20 places, ce n'est pas négligeable ! Est-ce que ce sera la même chose cette année, on verra" explique t-il.