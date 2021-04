Réouverture des terrasses : réactions soulagées, mais contrastées des restaurateurs à Sens

Les terrasses des restaurants et cafés vont pouvoir rouvrir dans trois semaines, le 19 mai, avec des tables de six personnes maximum et un couvre-feu repoussé à 21 heures. C'est le signal de la reprise que toute la profession attentait, même si l'activité ne tournera pas à plein.

Certains sont même en train de finir leurs travaux, comme de la café de la Halle à Sens. Brasserie emblématique du centre-ville. Son nouveau patron Lyes Selmi, explique qu'il va proposer dans un premier temps, une carte limitée, en restauration : "les premières semaines on va essayer de fonctionner à l'ardoise. Ne pas trop s'approvisionner, en essayant quand-même d'avoir un minimum de stock. Au moins avoir un stock de deux ou trois jours, mais pas plus. La réouverture des terrasses, c'est ce qu'il nous fallait. Les travaux sont bientôt finis, on sera prêts à temps."

La nouvelle équipe du Café de la halle à Sens, place de la République, qui compte pouvoir rouvrir pour le 19 mai © Radio France - Renaud Candelier

Certaines terrasses ne seront pas ouvertes

Car l'activité au déjeuner va fortement dépendre de la météo. Raison pour laquelle Patrick Gauthier, le chef de la Madeleine, restaurant une étoile à Sens, ne rouvrira pas sa terrasse le 19 mai : "on a une terrasse de 150 mètres carrés. Prendre des réservations c'est une chose, mais le jour venu, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il ne fait pas beau, s'il fait froid, comment recevoir nos clients ? Il faut comprendre que nos clients sont habitués à une certaine prestation. Mais on est dans les starting-blocks pour une véritable réouverture plutôt au mois de juin."

Frédéric Martin, à la Brasserie de la gare, lui ouvrira sa terrasse couverte dès que possible. Il vient de reprendre l'affaire avec sa sœur et a tout à gagner à ouvrir : "on est une entreprise nouvelle donc nous n'avons pas le droit aux aides. Par rapport à un restaurant qui est déjà existant, ouvrir juste une terrasse, ce n'est peut-être pas logique pour eux, mois j'ai une autre vision de la chose puisqu'on vient d'ouvrir. Forcément, oui, on attend la terrasse." Reste à connaître le détail du protocole sanitaire, notamment la distance qui sera imposée entre les tables.

Frédéric et Sabine Martin, repreneurs de la Brasserie de la gare à Sens © Radio France - Renaud Candelier

Des dérogations d'extension à renouveler

A Sens, l'an dernier, la mairie avait accordé une augmentation de 40% de la surface globale des quelques soixante terrasses de café et restaurants de la ville . Des autorisations qui doivent être renouvelées par arrêté cette année. La réouverture des salles de cafés et restaurants est programmée pour le 9 juin.