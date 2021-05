Réouverture des terrasses : rebond de l'activité pour le grossiste Promocash à Grenoble

Des restaurateurs se pressent dans les rayons. À la mi-journée, une centaine de clients déjà est passée à la caisse. Yannick Perrin sourit derrière son masque, il attendait ça depuis longtemps. "Ça fait du bien de revoir du monde, de retravailler", confie le gérant de Promocash à Grenoble. Signe que l'activité a bien repris, "depuis ce lundi, mon effectif est de nouveau au complet", se réjouit-il. "Mon équipe était en chômage partiel depuis maintenant quasiment un an. J'ai aussi repris les horaires normaux du magasin, de 6h à 18h tous les jours."

Méfiance chez les restaurateurs

Parmi les clients, Valentine tient le restaurant La Gélinotte à Revel. Dans son cadis, de quoi préparer les traditionnelles croziflettes du restaurant. "Cette année on a fait un bar extérieur. _On va reprendre tranquillement parce qu'on dépend de la météo_." Elle n'est pas la seule à se méfier de la pluie et du froid.

Le couple de gérants du Louxor, à Grenoble a décidé de ne pas reprendre la restauration pour le moment. "On va reprendre uniquement le bar, parce que s'il ne fait pas beau, les gens ne vont pas venir et on va jeter la nourriture." En attendant le 9 juin, date de la réouverture des salles de cafés et restaurants notamment, le couple a fait le plein de boissons.