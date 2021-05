Nantes : réouverture des terrasses, réserver ou non, telle est la question

Le rêve va bientôt devenir réalité. Après plus de six mois de fermeture, les terrasses des bars et des restaurants vont rouvrir ce mercredi 19 mai. Elles seront soumises à un protocole sanitaire strict avec une jauge de capacité à 50 %, sauf pour les petites terrasses. Mais dans ce cas, les restaurateurs devront installer des séparations : paravents, plexiglas, bacs de fleurs. Autre bonne nouvelle ce 19 mai, l'heure du couvre-feu recule de 19 à 21 heures. Mais pour déjeuner ou dîner en terrasse, devez-vous réserver une table ? En fait, cela dépend des restaurants. On a fait le point avec des restaurateurs nantais.

Pour certains, pas de réservations avant le 9 juin

"Nous on ne prend pas de réservation." Jocelyn est catégorique, il travaille au restaurant L'Épicerie, place du Bouffay à Nantes. "On aura assez de monde pour remplir notre terrasse et comme on est ouvert en continu, c'est trop compliqué de mettre en place des réservations." Un restaurant ouvert sans réservation, mais pour le remplir, Jocelyn compte sur une météo clémente : "Tout va dépendre du temps, car s'il pleut pendant trois semaines, les gens ne pourront pas manger et on sera obligé de mettre des salariés en chômage partiel." En résumé, Jocelyn sera sur un fil jusqu'au 9 juin, date de réouverture de la salle.

Face à l'afflux de clients attendu, certains restaurateurs ont souhaité mettre en suspens les réservations, c'est le cas de Ch'ti Breizh, brasserie située rue de l'Hôtel de Ville à Nantes. Sur leur site, impossible de réserver avant le 9 juin. "Imaginez que quelqu'un vienne boire un apéritif à 18 heures et qu'il souhaite manger ensuite, on ne va pas le virer parce que sa table est réservée par quelqu'un d'autre à 19 heures", m'explique-t-on à l'entrée.

Impossible de réserver une table avant le 9 juin pour ce restaurant habituellement ouvert aux réservations en ligne. - Capture d'écran The Fork

La vente à emporter comme solution

Si certains restaurants ne s'embêtent pas avec des réservations, pour d'autres, elles seront la condition sine qua non. "Notre terrasse de 10 places ouvre le midi et le soir à partir du 19 mai, raconte Guillaume Maccotta, patron du restaurant gastronomique Lamaccotte, près de la cathédrale. En fonction de la météo, il y aura deux possibilités pour les clients : un report de la réservation ou la possibilité de prendre les plats à emporter."

"À partir du 19 mai, on rouvre les réservations en terrasse, explique Pierre Corre, restaurant l'Instant Gourmand à Nantes. Mais on se garde le droit d'annuler les réservations dans la journée en fonction des intempéries. On n'a pas de parapluie pour couvrir nos 10 couverts donc on proposera aux clients de prendre leur repas à emporter." Une activité de click & collect qui restera majoritaire "tant que le restaurant n'aura pas repris sa capacité habituelle de 36 couverts".

Pour savoir si vous devez réserver une table dans votre restaurant, renseignez-vous à l'avance. Il se peut également qu'il soit fermé, certains ont décidé de rouvrir qu'après le 9 juin. "J'ai des collègues qui ont une toute petite terrasse, explique Tarek Tarrouche, président de l'Umih en Vendée. Pour eux ce n'est pas rentable, donc ils ne rouvrent pas."