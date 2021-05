Réouverture des terrasses : "si il ne fait pas beau, qu'est-ce qu'on va faire de nos stocks ?"

Avec la réouverture des terrasses qui se prépare, c'est la fillière approvisionnement en viande qui repart de plus belle. Illustration avec Patrice Arnaud, le PDG de la société Alp'Viandes, un grossiste en viande spécialisé dans la restauration, et dont les ateliers de découpe sont basés à Chambéry. Alp'viandes emploie 42 salariés.

"On arrive au bout du tunnel, on voit les commandes qui arrivent et on est très contents", se réjouit M. Arnaud. Depuis le mois de novembre, son chiffre d'affaire affichait une baisse de 98%, et les ateliers de découpe étaient quasiment à l'arrêt : seulement 6 à 8 salariés (sur 42) travaillaient deux matinées par semaine ces derniers temps. Ce lundi 17 mai, ils ont repris le travail à 100%.

"Nos clients (les restaurateurs ndlr) sont très contents de pouvoir rouvrir, même si la météo est très incertaine, et même si les terrasses rouvrent à seulement 50% (...) les réservations dans les hôtels sont importantes, bien meilleures que l'an dernier, donc ils sont persuadés de faire un bel été si la météo le permet, et si il n'y a pas de quatrième vague et de reconfinement, mais ça personne ne le sait", insiste Patrice Arnaud.

On a prévu des stocks minimums pour avoir le moins de pertes possible

Si il ne fait pas beau, que va-t-il faire de ses stocks de viandes ? "On a prévu des stocks minimums, on peut livrer tous les jours sur le bassin chambérien et alentours, mais on va réduire au minimum, pour approvisionner au fur et à mesure, pour ne pas avoir de pertes, ou le moins possible (...) il y a beaucoup de carcasses donc les carcasses peuvent rester dans le frigo sans être touchées un certain temps, avec l'habitude du métier, on ne devrait pas avoir de problème".

Comme dans d'autres secteurs, la crise sanitaire a changé la façon de travailler. "La crise nous a permis aussi de nous tourner vers une autre clientèle qui est le particulier, avec un drive, où les gens peuvent nous commander de la marchandise, et venir la chercher tous les jours à leur demande", glisse le PDG. Alp'Viandes mettra en ligne dans les semaines qui viennent un nouveau site pour permettre aux clients de commander et payer à distance.