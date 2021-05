Réouverture des terrasses : "Un faux départ" pour Mespoulet, grossiste limousin en boissons

Ce mercredi 19 mai, c'est une nouvelle étape du déconfinement avec la réouvertures des commerces dits non essentiels, des cinémas, des théâtres avec une jauge. C'est aussi le retour du public dans les stades et les salles. Et, on en parle beaucoup, car ils sont fermés depuis plus de huit mois, c'est également ce mercredi la réouverture partielle des terrasses de bars et de restaurants.

Mais, cette dernière mesure a du mal à séduire les professionnels de la restauration. Certains l'ont dit : ils resteront fermés. Jean-Jacques Mespoulet, Président des Etablissements Mespoulet, est distributeur et grossiste en boissons à Argentat et à Limoges. Le Limousin ressent les réticents des restaurateurs dans ses carnets de commandes. Aujourd'hui, moins d'un client sur deux, soit entre 40 à 45%, a passé commande, explique Jean-Jacques Mespoulet. "Il sont opérationnels, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont ouvrir tout de suite".

Le véritable top départ sera le 9 juin

Pour qualifier ce 19 mai, le patron parle de "faux départ", car les conditions météo s'annoncent peu favorables, les contraintes de jauge et de couvre-feu vont, selon lui, freiner les bars et restaurants. Question de rentabilité. "Le véritable top départ sera le 9 juin, et encore tout le monde ne sera pas sur la ligne de départ. Je pense aux bars de nuit qui ne pourront pas travailler s'ils n'ont pas de terrasse, et qui représentent une grosse partie de notre clientèle. Ainsi que la partie événementiel. On sait dores et déjà, dans notre profession, que 20 à 25% de notre chiffre d'affaires ne sera pas là cet été ".

Pour les prochaines semaines, Jean-Jacques Mespoulet s'attend à une activité "sinusoïdale , des pics d'activité comme la semaine dernière, probablement cette semaine. Mais la semaine prochaine, ce sera certainement beaucoup plus calme, la semaine suivante également. Ça redémarrera la semaine avant le 9 juin... L'activité va suivre la consommation, mais on ne sait pas trop encore ce que va faire le consommateur".

Rien à voir avec le 2 juin 2020

La reprise est bien différente de l'an dernier. Une remise en route progressive, avec plusieurs échéances déterminée par le gouvernement. Jean-Jacques Mespoulet se souvient des 15 jours de pluie qui ont suivi la réouverture des bars et des restaurants le 2 juin, et se souvient aussi qu'"après la période de pluie, on avait retrouver une activité relativement bonne. Là, je pense que ça va se jouer sur un mois ou un mois et demi". Il espère une activité qui s'approchera de la normale plutôt fin juin.

En attendant, les Etablissements Mespoulet, qui emploient une quarantaine de de personnes vont continuer à recourir au chômage partiel. Selon Jean-Jacques Mespoulet, en moyenne entre 30 à 60% des effectifs vont travailler d'ici fin juin en fonction des pics d'activité.