Réouverture des thermes de Plombières-les-Bains : la maire reste prudente et parle de "test"

C'est le grand jour pour la commune vosgienne de Plombières-les-Bains : les thermes rouvrent ce jeudi 1er décembre, après deux ans et demi de fermeture. Ils étaient censés rouvrir en juin, mais la date a sans cesse été repoussée par le groupe Avec, l'exploitant des thermes. D'abord, ce sont les travaux qui ont pris du retard, ensuite c'est la qualité de l'eau qui n'était pas aux normes. L'Agence régionale de santé a fini par donner son feu vert.

"On ne va pas bouder notre plaisir, a réagi Lydie Barbaux, la maire de Plombière-les-Bains sur France Bleu Lorraine. Même si c'est pour un petit test plus qu'une vraie ouverture puisqu'on est sur quinze curistes au lieu des 450 habituels. Mais ça donnera déjà une première tendance pour une saison qu'on espère florissante dès l'année prochaine le mois de mars."

Très investie sur ce dossier, Lydie Barbaux en a fait un sujet politique. Elle a rencontré Elisabeth Borne, en juillet, puis Emmanuel Macron mercredi 23 novembre, au Congrès des maires à Paris. "Je lui ai dit qu'on avait besoin d'un exploitant thermal, moteur de cette reconquête de la ville, et que pour l'instant, malheureusement, ça n'était pas le cas et qu'il pourrait, peut-être, nous aider sur ce dossier-là."

"On a sans doute perdu des curistes à jamais, mais j'ai bon espoir"

Mais cette réouverture jusqu'à la fin de l'année, ne signifie pas la fin de la mobilisation pour Lydie Barbaux. Après plusieurs déconvenues , l'élue préfère effectivement rester prudente. Elle n'écarte pas non plus le projet de rachat par la mairie , évoqué en juin dernier. "Il faut qu'on regarde à long terme. Il y a encore du travail à faire pour la Compagnie thermale, avant de pouvoir rouvrir complètement. Les soins qui sont fermés sont jugés dangereux aujourd'hui", poursuit la maire*. "Et puis on passe au tribunal la semaine prochaine, parce que la Compagnie thermale nous doit encore 280.000 euros et que quand on veut vraiment trouver un vrai partenaire thermal pour l'avenir.*"

Bernard Bensaïd, à la tête du groupe AVEC, l'exploitant de la Compagnie des thermes, avait fixé le montant de la vente à 10 millions d'euros. Il avait racheté les thermes pour 250.000 euros en 2011.