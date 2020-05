Réouverture du marché de Loches les mercredis à partir du 6 mai

Bonne nouvelle pour les habitants de Loches : à partir du 6 mai, ils pourront aller au marché le mercredi, en plus du samedi.

A la demande de la municipalité de Loches, la Préfecture autorise l'organisation d'un second marché hebdomadaire : les commerçants pourront revenir à partir du mercredi 6 mai, dans les mêmes conditions que celles déjà mises en place le samedi, depuis le début du confinement.

La zone du marché est étendue et la police municipale, le placier et les commerçants veillent au respect des distances de sécurité et des gestes barrières entre les gens. Evidemment, les consommateurs n'ont pas le droit de palper la marchandise mise en vente.

"Le respect de ces règles sur le marché est indispensable à son maintien" précise le communiqué publié par la mairie de Loches.