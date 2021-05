Réouverture le 19 mai : des restaurants et des bars palois déjà complets

Chaque établissement se prépare à sa manière pour le 19 mai. Beaucoup ne prévoient pas à l'avance et se positionnent sur l'arrivée ou non de clients le jour-même, tandis que d'autres utilisent la réservation à l'avance afin d'anticiper.

Des restaurateurs déjà en surcharge

Pour la reprise, une multitude de restaurants ne prévoient pas de réservation à l'avance. Comme pour cette gérante d'une brasserie paloise, il est compliqué de se projeter en cette période de crise sanitaire : "C'est déjà très bien qu'on puisse rouvrir, ce n'était vraiment pas gagné. Moi et mon équipe, nous n'avons pas opté pour la réservation en vue de mercredi prochain et des jours qui suivent. Cela demande encore plus d'organisation et on a déjà énormément de travail. Nous allons reprendre doucement parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir dans les semaines qui arrivent. Nous nous organiserons en fonction de l'affluence de clients le jour donné".

D'autres enseignes, quant à elles, optent pour une organisation encore plus serrée, avec des réservations à l'avance. Le gérant du "Poulet à trois pattes" à Pau, nous en dit plus : "Nous sommes quasiment complets pour mercredi. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réservations. Les gens veulent vraiment revenir, manger à l'extérieur leur manquait beaucoup. On a la certitude d'avoir du monde et d'avoir un bénéfice tout de suite comme ça. Mais il est vrai que ça demande encore plus de travail et d'organisation. Nous pouvons nous le permettre au vu de la densité de notre équipe. Il faut concevoir que toutes les enseignes ne peuvent pas se le permettre".

Sans les clients, nous ne sommes rien"

Le temps passe mais les codes de la restauration ne changent pas. Malgré une période et des situations compliquées pour la plupart des établissements, le but est toujours de satisfaire le client : "Au début, nous ne voulions pas faire de réservations pour la reprise. On voulait recommencer tranquillement. Au final, nous l'avons mise en place car des clients nous appelaient à l'avance pour être sûrs d'avoir une place. Nous devions leur faire plaisir, c'est la vertu principale de notre métier. Sans eux, nous ne sommes rien", insiste la gérante d'un restaurant béarnais.