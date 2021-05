Réouverture partielle des terrasses : au Mans, "c'est la douche froide"

À nouveau, c'est l'incertitude pour beaucoup de restaurateurs. Dans les rues du Mans, on s'interroge sur les conditions de réouverture des terrasses, le 19 mai prochain.

Une "douche froide"

Beaucoup regrettent un protocole dévoilé à la dernière minute. "On s'attendait à un mètre entre chaque table, ce qui aurait permis d'accueillir le même nombre de personnes que d'habitude en s'étalant, mais pas à une jauge de 50% , explique Maxime, le responsable du Boeuf Tient le Pavé, dans le Vieux Mans. On va s'adapter, mais on aurait aimé être prévenus. La réouverture, c'est dans une semaine..."

D'autant que ce protocole compte encore des zones d'ombre. Difficile de comprendre ce que représente concrètement une jauge à 50%. La mairie du Mans a annoncé la semaine dernière que les extensions de terrasses seraient gratuites, mais quelle sera la jauge de référence ? Eric Fontaine est le responsable de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Sarthe (Umih), et depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Est-ce que ça veut dire une table sur deux ? Un nombre de personne au mètre carré ? C'est déjà difficile d'ouvrir seulement les terrasses dans les établissements, alors là c'est la douche froide."

Réouverture compromise chez les petits restaurateurs

Dans l'étroite rue des Ponts Neufs, Géraldine passe un dernier coup de peinture sur la devanture de sa pizzeria. Elle ne pourra installer que cinq tables sur les dix habituelles. Elle le fera, même si ce n'est pas rentable, pour retrouver ses clients. "On est des petits établissements, les terrasses, c'est tout ce qu'on a. Mais si on rouvre pour si peu de monde, il faudra s'adapter : on n'ouvrira peut-être pas tous les jours, et on commencera le service à 18h30 pour que les gens viennent malgré le couvre-feu."

Quelques mètres plus loin, au restaurant mexicain El Taquito, dans le centre du Mans, tout était prêt pour retrouver le service à table la semaine prochaine. Mais Frank Bequin, le propriétaire, révise ses plans. Sa terrasse n'est pas grande : lui aussi ne pourra installer que cinq tables au lieu de dix. "Ça ne vaut pas le coup. On ne rouvrira pas pour cinq tables seulement. On continuera la vente à emporter, comme maintenant..." Du côté de l'Umih, Eric Fontaine craint que ce cas de figure ne concerne beaucoup de restaurateurs. Il attend que le protocole s'éclaircisse pour les accompagner au mieux.