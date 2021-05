Réouvertures des terrasses : "Avec le beau temps, on aura plus de monde" estime le président de l'UMIH 42

Ouf, ça s'est bien passé. C'est le sentiment du président de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie dans la Loire (UMIH 42), qui n'était pas très rassuré en voyant la météo ce mercredi. "Je pense que c'était un sentiment partagé par beaucoup de mes collègues, mais finalement, le temps a été plutôt clément jusqu'à 14 heures", confie Alexandre Cipriani, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi et qui est aussi chef cuisinier au restaurant Le Pont Nantin à Saint-Chamond.

Lui a eu une quarantaine de réservations dans son établissement. "Ça correspond à ce qu'on attendait pour une journée de reprise, mais je pense que, comme certains collègues, on s'attendait à une plus forte affluence au niveau du service du midi. Il va falloir un petit peu de temps pour que les gens ressortent. C'est sûr qu'avec une météo comme aujourd'hui et le beau temps, on aura beaucoup plus de monde."

100 000 postes à pourvoir dans le secteur

Alexandre Cipriani, qui évoque aussi les difficultés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour recruter. "C'est un problème qu'on avait de toute façon avant le confinement en 2019 et en 2020. Mais là, le problème semble s'amplifier parce que certains salariés de nos équipes, entre temps, n'ont pas supporté de rester sans rien faire et ont trouvé du boulot dans d'autres branches. Donc du coup, là, on est tous en train de remobiliser nos équipes, se rend compte que certains ont bifurqué et font un autre boulot aujourd'hui. Il y a 100 000 postes à pourvoir dans la restauration, l'hôtellerie et les cafés."