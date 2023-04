Réparation électroménager : Ména Isère Service racheté par SOS Accessoire, leader national

Olivier de Montlivault, vous êtes le co-fondateur et le PDG de SOS Accessoires basé dans les Yvelines, à Maurepas. Vous êtes venu en Isère pour officialiser le rachat de Mena Isère Service ?

Il y a un an, nous avons eu pas mal d'échanges avec la société Ména Isère Service qui est un acteur historique de la réparation et de la vente de pièces détachées et d'accessoires pour réparer le petit électroménager. SOS Accessoires est le leader en France de l'auto-réparation et de la vente de pièces pour réparer le gros électroménager. Cette acquisition va permettre de garantir la pérennité et le développement de Ména service Isère dans un secteur de plus en pus concurrentiel. Et nous, cela nous permet de compléter notre offre en nous orientant également encore plus vers le petit électroménager grâce au site internet Miss Pièces.

Comment allez-vous travailler ensemble ?

Les Grenoblois vont pouvoir continuer à effectuer leurs achats, ici, à Seyssinet-Pariset, dans la boutique qui propose, en plus des pièces détachées, une gamme d'ustensiles de cuisine, de produits d'entretien et de petits appareils d'électroménager. Mais la logistique va être transférée au siège de SOS Accessoire car nous avons un outil logistique mécanisé, automatisé qui permet de traiter dans de bonnes conditions de gros flux de commandes. On expédie des milliers et des milliers de commandes chaque jour. Nos délais sont courts et c'est ce qui compte pour le client. L'activité réparation va évidemment demeurer ici parce que c'est le cœur de l'activité de Ména Isère Service. Nous allons développer aussi le secteur de l'auto-réparation grâce à des tutos, une assistance en ligne pour aider les consommateurs.

Encourager les gens à réparer plutôt que racheter, c'est dans l'air du temps ?

Oui, c'est du bon sens. Il faut savoir que 80 % de l'électroménager est réparable ! Ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien à la planète et ça fait du bien à son égo, à sa fierté. Parce que quand on a réussi à réparer, on est juste fier, surtout si on n'est pas habitué à ça. Et puis, même si on le fait faire par un professionnel comme un des techniciens de Ména Isère Service ou de SOS Accessoire, c'est aussi une très bonne chose. Parce que quel plaisir a-t-on à racheter un aspirateur, un robot ou un lave-linge plutôt que de rejeter des dizaines et des dizaines de kilos de matières et de CO2 nécessaires à la production ou au transport de ces produits dans la nature?

Et vous avez combien de références chez vous?

Des centaines de milliers ! On gère plus 300 000 pièces dans notre stock. La force du secteur de l'électroménager, c'est qu'on est sur des approvisionnements qui sont majoritairement européens. Du coup, ça nous permet de ne pas avoir de rupture d'approvisionnement malgré la conjoncture économique et la guerre en Ukraine. SOS Accessoire, que j'ai créée en 2008, fait 25 millions de chiffre d'affaires. Nous employons 110 personnes. A Ména Isère Service, qui emploie 15 salariés et fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous cherchons actuellement trois techniciens pour notre atelier.