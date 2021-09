Réparer au lieu de jeter les combinaisons : un atelier va ouvrir à Brest

Une Brestoise de 25 ans est sur le point d'ouvrir un atelier de réparation de combinaisons néoprène "The old shell" pour valoriser cette matière polluante.

Une jeune Brestoise de 25 ans se lance dans le recyclage de combinaisons en néoprène. Léa Evenas, va ouvrir son atelier de réparation à Brest courant octobre. Ça va s'appeler The Old Shell. Elle lance un financement participatif pour acquérir des machines à coudre adaptées et "assez chères et industrielles, avec une aiguille qui va vers vous, et pas de haut en bas comme les classiques."

"C'est une reconversion", car la jeune Brestoise, qui travaillait dans l'événementiel, a souffert de la crise sanitaire.

"Les sports nautiques ne sont pas les sports les plus écologiques. Le but est d'essayer de ramener un peu d'écologie en achetant de l'occasion. Si la personne a une pratique très occasionnelle, elle n'a pas forcément besoin d'une combinaison neuve."

Léa Evenas a bouclé presque la moitié de son financement participatif.