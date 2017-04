Réparer l'électroménager et le revendre à bas prix : Envie Strasbourg attire de plus en plus de clients

Quelles propositions pour améliorer le pouvoir d'achat ? En ce nouveau "Lundi de la présidentielle" sur France Bleu, focus sur Envie, réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire né à Strasbourg il y a 33 ans.

Huitième épisode des "Lundis de la présidentielle", consacré cette fois au pouvoir d'achat : comment consommer, à l'heure où 81% des Français déclarent avoir ressenti une baisse de leur pouvoir d'achat ces dernières années, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié jeudi 30 mars ? Et si on consommait autrement... Strasbourg montre l'exemple en la matière. C'est là que s'est posé en 1984 la première pierre du réseau Envie, un service de rénovation d'appareils électroménagers revendus ensuite à bas prix.

Dans le magasin Envie Strasbourg, le client peut ainsi trouver une cuisinière à 79 euros ou un grille-pain à 12 euros. Jeanne vient quant à elle d'acheter une machine à laver pour à peine plus de 200 euros. "C'est raisonnable comme prix, commente cette retraitée. Moi je dois économiser toute l'année pour m'acheter des machines." Pour sa machine à laver, c'est une seconde vie : elle a été réparée sur place. "On a nettement plus de clients qu'avant", souligne Christophe, le responsable du magasin.

Le magasin Envie à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

En plus de vendre des machines rénovées, Envie propose désormais aux clients un service de réparation de leurs machines défectueuses. "Avant, les gens venaient, achetaient et repartaient, explique Christophe. Maintenant ils réparent de plus en plus." Le magasin propose également de l'électroménager à la location. "La situation économique fait que chacun est très conscient de la valeur des choses et de la valeur de ses équipements. On consomme différemment. On consomme du matériel avec une plus grande durée de vie", ajoute Pascal Monard, le directeur d'Envie Strasbourg. Il l'a constaté :

La rénovation et l'occasion trouvent aujourd'hui un écho très favorable auprès du public.

Dans les ateliers du magasin, des frigos, des micro-ondes, des téléviseurs ou des machines à café s'entassent. Envie Strasbourg compte 150 salariés. Sébastien s'affaire sur une machine à laver : "On vérifie toutes les pièces. On change ce qui est défectueux en retrouvant des pièces identiques. On remet en état et on revend". Nombre de ces appareils électroménagers ont été donnés par des personnes qui n'en avaient plus l'utilité.

Les ateliers du magasin Envie à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

"On peut être fier, à Strasbourg, d'avoir conceptualisé cette activité et d'avoir essaimé", conclut Pascal Monard. Le réseau Envie compte une cinquantaine de magasins en France, dont trois en Alsace : Strasbourg, Colmar et Illzach. Autre démarche solidaire : dans les ateliers strasbourgeois, la plupart des salariés sont en insertion professionnelle.