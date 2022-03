Réparer plutôt que jeter. C’est la devise des Carlet père et fils qui à Corbara dirigent une entreprise de réparation de machines de chantier ou d’appareils électroménager. Une démarche qu’il veulent économique, et écologique.

On répare, on ne jette pas.

Chez les Carlet, l’aventure a débuté en 2016 quand Fabrice, le père qui prenait sa retraite après une carrière dans le bâtiment, a commencé à réparer les machines-outils trop souvent prévues pour être jetées. L’entreprise a eu un tel succès qu’en septembre 2021, son fils Florent a décidé de le rejoindre.

"L’objectif est de proposer d’abord une réparation qui fait économiser de l’argent, indique Florent Carlet. Cette solution est également très avantageuse pour l’environnement, et donc pour la planète. Nous nous rendons compte que les gens sont de plus en plus friands de ce mode de consommation".

Environ 400 objets réparés tous les ans

Il s’agit beaucoup d’électro portatif c’est-à-dire des outils du bâtiment comme les perceuses, des visseuses, les meuleuses ou les marteaux-piqueurs voire des compresseurs. Il y a aussi beaucoup de petits et de gros appareils électro-ménagers.

"A présent, poursuit Florent Carlet, nous envisageons de revendre certains objets réparés qui nous ont été donnés par des particuliers, voire des entreprises. Cela constituerait un commerce d’occasion de seconde main sans pour autant faire de la concurrence au commerce local car nous ne nous adressons pas au même public. Au contraire, des commerçants m’envoient parfois leur clientèle quand certaines machines qui ont couté très cher (tels du Thermomix ou du Dyson) ne sont plus garanties. Il y a donc une bonne logique, même chez les commerçants de Balagne en tout cas, nous ne sommes pas dans un esprit de concurrence"

Fabrice Carlet à l'œuvre pour réparer une grue - Carlet

A contre-courant de la société de consommation

Selon Florent Carlet, "cette pratique va donc complètement à contre-courant de nos habitudes dans cette société de consommation. Les gens prennent de plus en plus conscience du fait que la situation financière globale incite à réparer parce que c’est quand même moins cher, mais cela relève aussi d’un esprit de préservation de l’environnement. Nous nous rendons compte que nous sommes sur un territoire qui est assez bien préservé, et si nous pouvons essayer d’y contribuer nous aurons gagné. Il me semble que gens en sont de plus en plus conscients, les particuliers, mais aussi les professionnels. Nous sommes peut-être en train de changer le mode de pensée."