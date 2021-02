Repas à 1€ pour les étudiants : l'opération commence ce mardi en Dordogne

C'était une promesse du Président Emmanuel Macron. Dès demain, tous les étudiants de Dordogne pourront se procurer deux repas par jour à 1 euro chacun au restaurant universitaire du CROUS de Périgueux. Pour bénéficier de ces repas, il faut présenter sa carte étudiant et une carte Izly. Un repas chaud sera proposé le midi, et un repas froid pour le soir.

Le restaurant universitaire fermé depuis trois mois

Selon la directrice du Crous de Périgueux, entre 200 et 300 étudiants sont de retour sur le site de Périgueux pour quelques cours en présentiel et pourront ainsi bénéficier de ces repas. Ces repas sont accessibles à tous les étudiants, sans condition, même s'ils étudient dans une autre université de France et travaillent à distance depuis la Dordogne.

Depuis le début du second confinement à la fin du mois d'octobre, le "RU" de Périgueux était totalement fermé. C'est le Secours Populaire de Dordogne qui venait en aide aux étudiants les plus précaires avec des distributions grâce au Solidaribus.

Pour bénéficier de ces repas, il faudra se rendre au Resto U' L'Entracte à Périgueux . En revanche, la cafétéria du site de Périgueux reste fermée.