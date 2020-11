Reconfinement : le Crous adapte sa restauration pour aider les étudiants de Poitiers

Chômage, annulation des stages et difficultés à trouver des petits boulots : les temps sont durs pour les étudiants. En plus d'être confinés et de devoir suivre leurs cours en visioconférence, les restaurants universitaires sont eux aussi fermés. Un vrai problème puisque le Crous proposait des repas à petits pour les boursiers comme les non-boursiers. Face à ces difficultés, l'université de Poitiers a donc décidé d'aider ses étudiants. Le Crous a mis en place un service de "Click and collect". "On commande son repas sur internet, on choisit son menu et on vient chercher son panier repas directement sur le campus", explique Marjolaine, étudiante en santé.

Même en faisant tes repas toi-même, tu ne peux pas mieux faire !

Les prix proposés sont les véritables atouts de ses commandes en ligne : 1 euro pour les boursiers, 3,30 euros pour les non-boursiers. Un vrai plus pour Julien : "En commandant 10 repas, cela te coûte 10 euros pour 5 jours. Même en faisant tes repas toi-même, même en mangeant des œufs tous les jours, tu ne peux pas mieux faire !" C'est aussi la qualité du service et la possibilité de manger un menu complet qui a séduit Sarah : "Je trouve ça vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a ! Ça m'évite de manger tout le temps la même chose chez moi, ce sont des repas variés."

Une recette gagnante pour le Crous. Au lancement de l'opération, il comptait une trentaine de commandes le soir. Il en totalise plus de 150 aujourd'hui. "Nous suivons une progression constante, souligne Odile Zaghla, directrice de l'hébergement au Crous de Poitiers. Ce dispositif est très apprécié des résidents mais pas que. Nous avons aussi des étudiants, qui ne vivent pas dans nos résidences sur le campus mais qui viennent récupérer leur repas." Au total, c'est plus de 700 repas qui sont commandés chaque jour sur le campus de Poitiers.