Repas de noël en Dordogne : les Périgourdins trouvent des astuces face à la hausse des prix

Presque 18 % d'augmentation en un an pour la dinde, 15,4 % pour la bûche glacée et même 9,23 % pour le foie gras en Dordogne, un des taux d'inflation des plus élevés de France (8,2 % de hausse au niveau national). Le prix du panier de Noël France Bleu, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ, donne le tournis. Alors sur le marché de Montpon-Ménestérol, les habitants cherchent à réduire réduire le prix des mets à poser sur les tables de fin d'année.

Claudine n'a pas encore déterminé le menu qu'elle va servir à ses invités mais elle va choisir en fonction du prix des aliments. Cette Périgourdine ne va pas rogner la qualité mais sur la quantité. De son côté, Maryline compte aussi réduire un peu les quantités "On ne va pas dire que l'on se prive mais on en est pas loin. On est quand même obligé de faire attention". Pour les repas des fêtes, Marilyn partage la préparation avec ses trois filles, elle se charge des boissons, de la charcuterie et de la glace.

Chez les commerçants, certains remarquent que les clients font plus attention qu'avant. Cédric Bouillet est boucher et il reçoit de temps en temps des coups de fil pour "nous demander quel est le budget pour un tournedos, une crépinette ou un boudin blanc pour établir un budget pour les fêtes de noël et pour un repas de famille".