Repas de noël : "Sans se priver on réduit les quantités" confient les clients à Amiens

A la caisse du supermarché, Evelyne brandit ses deux coupons de réduction, tout sourire. Elle étale ses courses de Noël sur plusieurs jours pour pouvoir utiliser ses bons d'achat et faire baisser la facture. Au supermarché Casino du centre commercial Grand A, à Glisy, près d'Amiens, les clients doivent conjuguer inflation et repas de fête, à deux jours de Noël. Dans le panier France Bleu spécial Noël, 13 produits ont augmenté d'un peu plus de 10% par rapport à l'an dernier dans la Somme. Le prix de la dinde augmente même de 17% !

"J'essaie de favoriser le plat principal, pour l'entrée et le dessert je tire les prix vers le bas"

"Je prends mon téléphone et je calcule pendant mes courses, raconte Evelyne, qui se prépare à accueillir ses enfants à la maison. Je suis abonnée Casino donc j'ai 10% de réduction, il y avait aussi 15% sur les huîtres, je ne lâche pas ma calculette !" A la caisse d'à côté, Anne scrute aussi toutes les promotions. Elle a acheté deux grands paquets de chocolats et du foie gras, en comparant les prix au kilo. "J'essaie de favoriser le plat principal, pour l'entrée et le dessert je tire les prix vers le bas", précise-t-elle, ses bons de réduction dans la main.

Le poulet pour remplacer la dinde

Derrière le plexiglas, la caissière opine de la tête. "On voit que certains clients modifient leurs achats, explique Claudie. Ils vont remplacer la dinde par du poulet, pour se faire plaisir à moindre prix." Stéphanie et Aurore sont même obligées de faire très simple cette année, "haricots verts, un peu de viande et de la bûche glacée". Vincent, lui, conserve le même menu, mais réduit les quantités : "sans se priver, on a réduit les quantités, le plateau de fromage est moins fourni mais toujours avec des bons produits."

Il accueille dix personnes chez lui et pour la première fois cette année, ils vont diviser la note par dix. Chacun paie sa part.