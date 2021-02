Repas des ouvriers au restaurant, c'est possible en Saône-et-Loire

C'est une demande de plus en plus pressante de la part des salariés des entreprises du BTP, pouvoir manger au chaud le midi plutôt que sur les chantiers ou dans un camion. En Côte-d'Or, la Capeb et la préfecture se réunissaient sur le sujet ce mardi 9 février. Dans le département de la Saône-et-Loire, c'est désormais possible. Mais cela doit passer par une convention précise la préfecture.

Quelles sont les contraintes ?

Les établissements qui conventionnent peuvent être ouverts à plusieurs entreprises des secteurs précités de manière simultanée, sous réserve que chaque groupe dispose de son espace dans l’établissement, de sorte à éviter le brassage des salariés d’entreprises différentes et ainsi limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Dejà une quinzaine de conventions signées en Saône-et-Loire

A ce jour, près d’une quinzaine de conventions a été reçue par les services de la préfecture. Les modèles de conventions, ainsi qu’une liste non-exhaustive des établissements, se trouvent sur le site internet de la préfecture.

Par ailleurs la CCI mettra à jour, en collaboration avec l’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie (UMIH), sa carte interactive, qui recense déjà les restaurateurs pratiquant la vente à emporter, avec les restaurateurs disposés à accueillir les salariés.

Impact de l’ouverture sur l’accès aux aides du fonds de solidarité

Un restaurateur qui rouvre pour alimenter des salariés du BTP et des paysagistes peut continuer de bénéficier des aides du fonds de solidarité au titre des secteurs les plus touchés.

Les montants des aides sont :

- pour la perte supérieure à 70 % à 10 000 euros ou 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 euros, selon l’option qui est la plus favorable;

- pour la perte inférieure à 70 % mais supérieure à 50% à 10 000 euros ou 15 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 euros, selon l’option qui est la plus favorable;

Il n’y a en revanche pas d'aide si la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 50%