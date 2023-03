Repas gratuit pour les étudiants amiénois ce jeudi midi au Resto U, après une opération des syndicats

Ils veulent dénoncer la précarité étudiante. Ce jeudi midi, les syndicats étudiants ont organisé une opération "restaurant Universitaire gratuit" au restaurant universitaire quartier Saint-Leu à Amiens. Leur ambition : réclamer le retour du repas à 1 euro pour les étudiants non boursiers, supprimé par le gouvernement.

A 11h30, quelques étudiants étaient installés au réfectoire et avaient pu être servis gratuitement, quand le Crous a décidé de fermer l'accès au réfectoire.

"Vous faites quoi des étudiants qui crèvent de faim ?"

Après un échange privé entre la direction du Crous et une délégation d'étudiants syndiqués, une cinquantaine d'étudiants sont rentrés dans le réfectoire par la sortie du restaurant, en criant "On a faim, on a faim !" S'en est suivi un échange houleux entre le directeur du Crous Raymond Carrasset et des militants de l'UNEF : "Vous refusez aux étudiants un repas gratuit. Vous faites quoi de ceux qui crèvent de faim ?", scande un étudiant. "Cette action n'est pas réglementaire, les étudiants qui payent peuvent rentrer manger", répond le directeur, qui rappelle les prix réduits pour les boursiers, et les aides mises en place par la région Hauts-de-France.

L'opération "Resto universitaire gratuit" s'est déroulée ce jeudi midi quartier Saint-Leu à Amiens © Radio France - Jeanne Daucé

Parmi les étudiants non syndiqués présents, certains défendent l'action : "C'est vrai qu'on a pas toujours de quoi payer un repas à 3,30 euros, explique une étudiante non boursière. Mais ce genre d'action, ça pénalise aussi les étudiants qui n'ont pas beaucoup de temps pour manger le midi". Un étudiant dit de son côté "être emmerdé" par cette action : "Le repas à 3,30 euros, ça reste accessible", dit-il.

Le restaurant rouvert "pour éviter un surcroît de tension"

Après un moment de flottement, les étudiants militants ont fini par entrer dans le réfectoire et obtenir qu'on serve des repas gratuit aux étudiants. "Une victoire", dit au micro de France Bleu Picardie le président de l'UNEF Picardie Lucas Boutillier. "Une décision pour éviter un surcroît de tension et aussi éviter le gâchis de nourriture", répond le directeur du Crous. Selon l'UNEF, ce sont 500 repas gratuits qui ont été servis ce jeudi midi.

Les syndicats étudiants prévoient d'autres actions coups de poing pour alerter sur la précarité étudiante. Ils seront par ailleurs dans la manifestation amiénoise samedi 11 mars contre la réforme des retraites.

"C'est maintenant qu'il faut bouger" dit la FAEP aux étudiants

Cette action a été soutenue par la FAEP, la Fédération des associations des étudiants picards. Les étudiants prennent de plus en plus part à la contestation sociale, avec à la fois une protestation contre la réforme des retraites et une lutte pour dénoncer la précarité des étudiants : "Cela commence à faire beaucoup pour les étudiants, explique Maël Erman, porte-parole de la FAEP. Il y a cette incompréhension sur les dépenses publiques : on demande toujours aux plus précaires de faire des efforts. Pour les étudiants, les bourses ont été augmentées de 4 % quand l'inflation a pris 6 % : ce n'est pas assez. La plupart des étudiants sont sous le seuil de pauvreté." Et à cette précarité s'ajoute la réforme des retraites : "On appelle les jeunes à rejoindre les manifestations, pour d'abord obtenir le retrait de cette réforme des retraites, et ensuite faire évoluer la réforme des bourses. Il faut faire comprendre aux jeunes que c'est maintenant qu'il faut bouger", conclut le porte-parole de la FAEP.

Les grandes orientations de la réforme des bourses doivent tomber courant mars, une annonce retardée plusieurs fois par le gouvernement avec la mobilisation contre la réforme des retraites. La FAEP prône des bourses calculées en fonction du revenu de l'étudiant, et pas des parents, et ajustées en fonction de la ville d'études.