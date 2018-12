Les gilets jaunes et l'opposition politique jugent "insuffisantes" les annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a tenté lundi de calmer la colère des gilets jaunes, qu'il a jugée "juste à bien des égards", en annonçant une série de mesures sociales, notamment sur le SMIC et les retraites, au cours d'une allocution très attendue où il a fait un mea culpa sur ses propos polémiques qui ont pu "blesser".

Côté réactions, les gilets jaunes semblent insatisfaits. Pour Benjamin Cauchy, représentant des "Gilets jaunes libres", interrogé sur France 2 : "Sur le fond, on en est à des demi-mesures, on sent que Macron en a encore sous la pédale." Et d'ajouter : "100 euros, c'est bien pour les smicards mais qu'en est-il pour tous les salaires intermédiaires qui vivent une pression fiscale énorme? Qu'en est-il de la taxe carbone sur les cargos et sur les avions? Les Gilets Jaunes et les Français sont pour l'écologie. (...) Pour les retraités, la réindexation au coût de la vie serait la moindre des choses."

Même son de cloche en Gironde. En Corse, certains gilets jaunes appellent d'ores et déjà à un "Acte V" pour manifester.

L'opposition politique de droite comme de gauche a globalement jugé insuffisantes les annonces d'Emmanuel Macron, Les Républicains déplorant une "smicardisation" de la société, tandis que la France insoumise ciblait un président qui épargne "les grandes fortunes et les

profits".

Seul le gouvernent trouve que le président a trouvé les mots "justes".

Le Pen : "Macron recule pour mieux sauter"

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (ex-FN) : "Face à la contestation, Emmanuel Macron renonce à une partie (une partie seulement) de ses errements fiscaux et c'est tant mieux, mais il refuse d'admettre que c'est le modèle dont il est le champion qui est contesté: la mondialisation sauvage, la financiarisation de l'économie, la concurrence déloyale, le libre échange généralisé, l'immigration de masse et ses conséquences sociales et culturelles. Il recule pour mieux sauter."

Pour Mélenchon, Macron "se trompe d'époque"

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée : "Le président de la République a parlé. Il se trompe d'époque. (...) Il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté, (...) une partie considérable de la population n'est considérée par aucune des mesures (...). L'acte V du début de la révolution citoyenne dans notre pays sera un moment de grande mobilisation".

Pour Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat interrogé sur France 2, le président de la République a fait des "constats justes". Et de préciser : "Il ne peut pas avoir de baisses d'impôts s'il n'y a pas de baisse des dépenses publiques. Je n'ai pas entendu de proposition de baisse de la dépense publique. "Tout en saluant de "bonnes mesures sur la défiscalisation", il a dénoncé la revalorisation du SMIC: "À tout concentrer les aides sur le SMIC en on va smicardiser la société française."

Eric Ciotti, député LR: "Les Français veulent - (moins) d'impôts, - de dépense publique, - d'immigration et + de démocratie. Rien dans son discours ne démontre que #Macron s'engagera dans cette voie. Il se contente de donner quelques miettes aux Français en colère. Le numéro d'acteur ne suffira pas".

Nicolas Dupont-Aignan président de Debout la France, a déclaré sur Twitter : "Grande comédie ce soir ! Quelle hypocrisie ! Il promet moins de CSG jusqu'à 2000EUR de retraite mais maintient la désindexation des pensions chaque année. Il veut ouvrir un débat sur l'immigration mais a signé aujourd'hui le PacteDeMarrakech". "Macron devient dangereux pour la France !"

Le President de la République a annoncé des mesurettes, il ne change pas de cap et va continuer à gouverner contre le peuple.



Olivier Faure, premier secrétaire du PS: "Le cap n'est pas modifié ! Le nouveau monde, c'est "retour vers le futur". Le nouveau monde c'est du Sarkozy. Les heures supplémentaires défiscalisées seront payées par les chômeurs, les retraités et ceux qui n'en font pas ! #GiletsJaunes"

Sur Twitter, l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon estime que "le compte n'y est pas". "La lutte paye. Macron a bougé. Un peu. Trop peu. Car le compte n'y est pas. L'augmentation du SMIC par la baisse des cotisations salariales veut dire que c'est la sécurité sociale qui financera les augmentations pas les riches ni les profits exorbitants des grands actionnaires."

Le chef de file du Parti communiste salue une "première victoire" pour les retraités. Mais Fabien Roussel dénonce "le flou" sur les autres mesures.

Pour le gouvernement, Macron a su trouver les mots "justes"

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, estime qu'Emmanuel Macron "a su trouver les mots justes". "Il fallait des mesures fortes pour apaiser et répondre aux attentes des Français, en particulier sur la rémunération du travail. Le président de la République a su trouver les mots justes #Macron20h".

Richard Ferrand, président LREM de l'Assemblée nationale: "Moment de vérité pour le Président de la République et pour la France : Les décisions immédiates et les perspectives d'avenir répondent aux attentes et aux questions soulevées par le mouvement #GiletsJaunes #AuTravail"

