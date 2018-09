Mayenne, France

L'idée est de faire contribuer les transporteurs routiers à l'entretien des routes et des infrastructures. Tous les camions seraient concernés, français et étrangers. Un projet qui rend furieux les professionnels du secteur.

C'est le retour d'une écotaxe déguisée souligne Jean-Christophe Limousin, le délégué régional de la FNTR, la Fédération des Transports Routiers en Pays de la Loire : "c'est un non catégorique. Cette écotaxe a été abandonnée en 2014. Quelques mois plus tard, les transporteurs ont été soumis à une taxe sur le diesel, 4 centimes par litre. Donc l'écotaxe on la paie déjà. La route, ça rapporte à l'Etat chaque année 39 milliards d'euros (carburants, péages etc...). La question n'est pas de savoir s'il faut une nouvelle taxe mais de savoir où passe l'argent car, selon des audits, la moitié de la somme seulement est fléchée vers l'entretien des infrastructures. C'est une ligne rouge. Je n'imagine pas que le gouvernement aille vers de chemin-là".

La FNTR des Pays de la Loire semble prête à engager un bras de fer et part même avec un avantage : l'éventuel blocage des principaux axes routiers du pays serait politiquement mal venu.

