La relance éco : à Remiremont, le concessionnaire Peugeot reprend une activité "sur-mesure"

Une partie des 25 salariés reste en télétravail. Les mécaniciens eux sont bien à leur poste. Pas tous tout de suite. "Nous nous adaptons à l'activité quotidienne, c'est du sur mesure" souligne Lionel Dugravot qui s'inquiète de la rentabilité à venir de son entreprise. La mise en oeuvre des règles de dé-confinement va coûter des milliers d'euros.

Un parcours clients mis en place

Les accès de la concession ont été modifiés, avec une entrée une sortie séparées et obligatoires. Les véhicules réceptionnés sont systématiquement désinfectés, ce qui occasionne des attentes de 20 minutes à 3 heures . "Dans la mesure du possible nous réceptionnons les véhicules la veille pour les prendre en charge le lendemain matin" explique Lionel Dugravot. Une responsabilité en plus avec de nombreuses voitures en dépôt.

Même lourdeur d'organisation pour la vente de véhicules neufs. Chaque véhicule d'essai dispose d'un carnet, ou sont mentionnées les heures de départ de retour et de désinfection. Aucune voiture n'est réutilisée avant 4 heures de temps. Durant l'essai, le port du masque est obligatoire pour le vendeur et le client. Dans le hall d'exposition, tous les véhicules sont protégés et désinfectés plusieurs fois par jour.

Les ateliers de réparation de nouveau opérationnel © Radio France - Hervé Toutain

Développer de nouveaux réflexes

Si le respect des distances physiques ne pose pas de problème dans les ateliers, chaque mécanicien dispose d'un poste de travail clairement délimité. L'utilisation partagée des outils entraîne de nouvelles pratiques. Chaque outil doit être systématiquement désinfecté après chaque utilisation. "Il en va de la responsabilité de chacun" affirme Lionel Dugravot.

