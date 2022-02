Reprise d'Alvance Wheels : le nouveau propriétaire dévoile son projet

Au lendemain de l'annonce officielle de la reprise d'Alvance Wheels à Diors, lenouveau propriétaire, Emile Di Serio, a rencontré les personnels du CSE de l'entreprise pour présenter son projet. Dans les prochaines années, il va allier maintient de la production actuelle et modernisation pour l'ouverture à d'autres marchés.

43 millions d'euros d'investissement, essentiellement dans les technologies

Pour établir son plan, Emile Di Serio s'est basé sur un constat simple : la dernière usine de jantes alu en France n'est plus compétitive. La raison principale : son manque de moyens pour fabriquer des jantes plus grandes, qui correspondent à la demande actuelle. "Sur le premium comme le moins haut de gamme, la tendance est à des roues de 20 pouces, voire plus. Il faut alors qu'on adapte notre production" explique-t-il.

Pour ça, la majorité des investissements vont se faire sur deux technologies : Cobawheels, déjà brevetée, et une autre en cours de développement. Elle permettront, en plus de l'automatisation, d'adapter la fabrication de la fusion à la peinture pour correspondre au marché. "Cobawheels va surtout nous servir pour viser des contrats premium voire super-premium", comprendre des voitures de luxe, comme Lamborghini par exemple. Une diversification qui permettra de ne plus dépendre des deux principaux clients actuels, Renault et Stellantis. Les investissements s'élèvent à 43 millions d'euros, étalés sur les quatre prochaines années, avec une entrée en production d'ici un an et demi.

Emile Di Serio vise 1,6 millions de roues à l'horizon 2026. Un projet qui permettrait d'embaucher environ 250 personnes supplémentaires.

Périodes de chômages encore pendant deux ans

Malgré les financements importants de l'Etat et de la Région Centre-Val-de-Loire, tous les employés de l'usine n'ont pu être gardés : 99 d'entre eux seront licenciés dans les prochains jours. Et les 166 restants vont faire encore face à des périodes de chômage durant les deux prochaines années.

Malheureusement, on accuse le coup des manques de commandes des dernières années, qui ont mené à la situation actuelle.

"Il faut doter l'outil des moyens technologiques dignes de ce nom pour obtenir ces nouveaux marchés. C'est ce qui n'a pas été fait ces dernières années, et a mené au résultat qu'on connaît."

Une décision difficile mais que comprennent les élus de l'intersyndicale. Ils sont sortis du CSE ce mercredi rassurés sur le projet d'Emile Di Serio. "Depuis qu'on a été repris, c'est le premier projet solide, avec quelqu'un qui connaît le milieu et l'industrie" explique Hervé Delair, de l'UNSA. Tous se disent confiants dans l'avenir, même s'ils ont conscience que les prochaines années ne seront pas un long fleuve tranquille.