Reprise de Go Sport : le magasin du centre-ville de Grenoble ferme ses portes

C'était un peu le symbole d'une présence "chez lui" du groupe Go Sport, basé à Sassenage depuis 1987 et son rachat, à l'époque, par le groupe Genty-Cathiard : le magasin du centre commercial K'Store - sur le cours Berriat et avec une entrée cours Jean Jaurès - ne survivra pas au dernier épisode dans la vie du groupe. Il ne figure pas parmi les "50 magasins sur 72 (non inclus les franchisés)" repris par Intersport, qui s'est vu confier les rênes de Go Sport par décision du tribunal de commerce de Grenoble le vendredi 28 avril.

Un choix stratégique ?

Dès cette annonce les salariés du magasin Go Sport du centre-ville savaient que s'en était fini pour eux. La boutique ne rouvrira pas après ce week-end du premier mai. Même si le leader en France Decathlon a fini lui aussi par tenter le magasin "en ville" à la Caserne de Bonne, Intersport ne croit visiblement pas à cette dimension là et préfère se concentrer sur les grands magasins des zones commerciales en périphérie. Il faut bien aussi qu'il fasse des économies quelque part pour financer sa reprise d'un groupe Go Sport en liquidation judiciaire et très endetté. Il restera tout de même deux magasins Go Sport dans la métropole grenobloise mais dans deux imposants centres commerciaux au sud de la ville : à Grand'Place à Grenoble et à l'espace Comboire à Échirolles. Les prochaines réunions entre représentants des salariés et le repreneur, à partir de ce mardi 2 mai, vont permettre de préciser la mise en œuvre de cette reprise.

Des clients du centre-ville au minimum "surpris"

Selon Laurence Laborie, déléguée Fo chez Go Sport, Intersport "a confirmé qu'ils vont proposer des postes de reclassement sur les deux autres magasins grenoblois" mais ça reste "un drame" de devoir malgré tout laisser des salariés en chemin. "Je connaissais personnellement certains des salariés de ce magasin, poursuit la déléguée syndicale, qui sont là, comme moi, depuis de très nombreuses années. Donc c'est d'autant plus dur".

Côté clients en centre-ville c'est un petit coup sur la tête et un départ supplémentaire, dans une galerie commerciale qui n'a fait que se dégarnir au fil des années. Venu "sans savoir" faire des achats samedi, Alain, se dit "surpris [...]quand ils me l'ont dit j'y croyais pas [...] J'ai cru que c'était le nom qui changerait simplement [...] je pensais qu'ils garderaient celui du centre de Grenoble. Et non, je suis un peu écœuré". Alain qui regrette qu'il n'y ait "pas beaucoup de magasins en centre ville qui ne soient pas des magasins de vente d'appartements et franchement, il ne reste plus grand chose à côté". En tout cas il faudra aller ailleurs, et souvent plus loin, désormais pour acheter son maillot, ses chaussures; son matériel de randonnée ou faire entretenir son vélo ou ses skis.