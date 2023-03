Reprise de Go Sport : le tribunal de commerce de Grenoble renvoie l'examen au 18 avril

Les représentants du personnel de Go Sport, lors de l'audience du 19 décembre à Grenoble

Dans une décision rendue ce mercredi 15 mars, le Tribunal de Commerce de Grenoble étend la période d'observation de la société Go Sport jusqu'au 19 juillet, indique le Parquet de Grenoble dans un communiqué. Le groupe de distribution d'articles de sport peut donc poursuivre son activité jusqu'à l'été. "L'entreprise pourrait être en mesure d'améliorer sa situation" note le Tribunal. Quant à savoir si on s'achemine vers un plan de redressement ou une revente, l'examen du dossier est renvoyé au 18 avril.

Redressement judiciaire

Le groupe Go Sport, dont le siège est à Sassenage et qui emploie 2.000 salariés en France, a été placé en redressement judiciaire fin janvier. Plusieurs candidats à la reprise se sont manifestés. Par ailleurs le propriétaire actuel, la société "Hermione People and Brands" de l'homme d'affaires Michel Ohayon, a fait part de son intention de déposer un plan de continuation de l'activité.