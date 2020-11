Reprise de Kidiliz : Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond, en appelle à l'État pour sauver la filière textile

Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond, est abasourdi par les offres modifiées des candidats à la reprise du groupe de mode pour enfant Kidiliz (Catimini, Chipie, Z, Kenzo Kids etc.). Le siège social du groupe - l'ancien site Zannier - qui emploie 200 personnes (160 en CDI) dans sa ville, ne figure pas dans les nouvelles offres. Mais en plus, ces offres ont été revues à la baisse en raison de la crise économique, avec au mieux, 226 salariés repris sur 1600 en France.

Hervé Reynaud réagit aux nouvelles offres de reprise de Kidiliz.

Le confinement ne doit pas être un alibi

"Coup de massue", "coup de poignard dans le dos"... le maire couramiaud multiplie les images pour évoquer sa colère. Il en appelle désormais à l'État, afin de sauver la filière textile. "Ces dernières années on a bien vu un groupe chinois venir s'emparer du groupe et le démanteler, en être le fossoyeur et aujourd'hui, les candidats à la reprise, il faut qu'ils aient bien conscience que l'on souhaite conserver un maximum d'emplois et de savoir-faire sur ce territoire, et le confinement ne doit pas être un alibi pour récupérer à minima les marques et cette entreprise", s'emporte Hervé Reynaud. Selon lui, "le confinement arrange beaucoup de monde aujourd'hui pour se débarrasser des emplois et récupérer ce qui paraît le plus valorisant pour ces entreprises à l'avenir".

Kidiliz est aux yeux du maire couramiaud "un symbole du passé industriel" de la ville, mais aussi "un grand savoir-faire maintenant encore". Il estime que la perspective d'une fermeture du siège social de Kidiliz touche au-delà de la ville de Saint-Chamond, au vu "de tous les efforts qui sont faits pour l'amélioration de notre vallée et des efforts économiques déployés sur le sud de la métropole [de Saint-Étienne]".