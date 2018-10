Saint-Saulve, France

La justice devait se pencher sur la situation d'Ascoval ce mercredi 24 octobre 2018. La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a finalement choisi de reporter sa décision sur la proposition de reprise de l'aciérie de Saint-Saulve, près de Valenciennes, qui emploie 280 personnes. Un nouveau rendez-vous est fixé au 7 novembre 2018. L'usine est en redressement judiciaire et les dernières informations sur son avenir n'étaient pas très rassurantes.

Nouveau rendez-vous le 7 novembre

Ce mardi 23 octobre 2018, à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, avait lieu une réunion de la dernière chance. Autour de la table, la nouvelle secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, les élus locaux et régionaux, des représentants de la direction d'Ascoval, de Vallourec et d'Altifort, le repreneur potentiel. Mais Vallourec, ancien propriétaire et actionnaire de l'usine, a redit qu'il ne soutiendrait pas le projet de reprise, qui prévoit de maintenir des commandes pendant 18 mois. Vallourec estime que cela lui coûterait 50 millions d'euros, et que cela mettrait en péril sa propre survie.

C'est du cinéma. Pour nous, c'est la fin."

En attendant une éventuelle décision de justice, les salariés d'Ascoval ont cessé le travail depuis mardi et entendent bloquer l'activité de Vallourec. En apprenant le report de la décision de justice, ils n'ont pas plus d'espoir. "C'est du cinéma. Pour nous, c'est la fin" ont confié certains ce mercredi matin devant l'usine de Saint-Saulve.