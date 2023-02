Reprise de l'entreprise Carelide à Mouvaux : le fabricant de poches de perfusions peut souffler

A l'annonce du délibéré, les vingt salariés venus assister à l'audience ne comprennent pas tout de suite que leurs emplois sont sauvés. "Il nous a fallu quelques secondes pour réaliser", admet une employée assise au dernier rang. Il faut dire que depuis octobre, et le placement de leur entreprise Carelide en redressement judiciaire, les rumeurs s'enchainent et font parfois craindre le pire.

ⓘ Publicité

"Mais cette fois, c'est la bonne !" confie un employé, tout sourire. Le tribunal de commerce de Lille vient de valider l'offre de reprise des laboratoires pharmaceutiques Delpharm et Aguettant, deux acteurs français majeurs du secteur. Sous-traitant dans la fabrication de médicaments, Delpharm affichait en juin 2022 un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros. Basé à Lyon, Aguettant, lui, est un spécialiste des produits injectables utilisés à l'hôpital.

Leur projet de reprise, présenté in-extremis mi-janvier par les laboratoires en l'absence de tout autre candidat, " est de nature à permettre la pérennité de l'entreprise ", assure le tribunal. " L'offre est satisfaisante sur le plan social ", a-t-il aussi estimé. Carelide deviendra donc leur propriété à partir du 22 février, sous le nom de "Delpharm Mouvaux", et les locaux resteront à Mouvaux, près de Tourcoing. Quant aux salariés, 399 sur les 408 peuvent garder leur emploi, neuf sont licenciés.

Les salariés venus assister à l'audience espèrent désormais que leurs conditions de travail ne seront pas détériorées par leurs repreneurs. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

L'Etat paie la moitié

"Parfois les histoires se terminent bien" chuchote une employée de longue date en serrant sa collègue dans les bras. Un autre lance, très sincère, "Merci l'Etat !". Il faut dire que l'Etat n'y est pas pour rien si l'histoire, ce vendredi, se termine bien. Selon une source syndicale, c'est lui qui a convaincu les deux laboratoires de reprendre l'entreprise de Mouvaux, après la réunion en décembre entre les représentants de l'entreprise et le ministre délégué chargé de l’Industrie de France Roland Lescure.

En plus de cette pression politique, l'Etat met la main au portefeuille : les deux laboratoires reprennent l'entreprise pour 20 millions d'euros et l'Etat fournit les 25 millions restant, 20 millions sous forme de prêt et cinq, sous forme de subvention. Cette subvention viendra en partie de la région des Hauts-de-France et de la Métropole Européenne de Lille qui donneront chacune un million à Carelide, ou plutôt, à Delpharm Mouvaux.

Une question de souveraineté nationale

"C'est l'aboutissement de deux mois de travail acharné pour sauver 400 emplois et une industrie essentielle pour la santé des Français", s'est félicité le ministre de l'Industrie Roland Lescure, soulignant que "Carelide est l'une des trois entreprises" à produire des poches à perfusion en Europe. "C'est nous qui avons répondu présent quand la France avait besoin de paracétamol pendant la crise sanitaire !" rappelle Nicolas Mateja, membre du CSE. Alors aux Français qui diraient que l'Etat nous donne trop, je leur réponds que quand ils auront un proche à l'hopital qui a besoin d'une poche de perfusion et que la commande de Chine n'arrive pas, il sera rassuré de savoir qu'on en fabrique près de Lille, et qu'on existe encore."

En octobre 2020, en pleine crise sanitaire, le gouvernement avait déjà octroyé à Carelide une aide de 5 millions d'euros -- sur un investissement total de 12,5 millions d'euros dans l'entreprise - pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production.

Le président de la région appelle les hôpitaux à consommer français

Interrogé sur le dossier, le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand se réjouit de l'issue positive et explique que la région donnera un million d'euros à l'entreprise : "Mais tous les nuages n'ont pas encore disparu et les nuages disparaîtront complètement le jour où les hôpitaux arrêteront les méthodes qui consistent à acheter le moins cher possible, même quand cela vient de l'autre bout de la planète ou d'autres pays européens, et que l'on va considérer aussi - notamment pour les normes environnementales - que plutôt que d'acheminer cela à quelques centaines ou milliers de kilomètres, que l'on puisse aussi davantage acheter français. On a su le faire au moment du Covid. Alors pourquoi on a perdu cette habitude-là ? Il faut modifier en profondeur les marchés publics. Et dans ces conditions-là, il ne s'agira pas seulement d'intervenir quand il y a des problèmes, mais cela permettra vraiment de travailler et d'embaucher."

loading