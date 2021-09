Reprise de l'usine Ascoval à Saint-Saulve : "C'est la fin des nuits blanches"

Les salariés de l'usine Ascoval de Saint-Saulve, près de Valenciennes, peuvent enfin souffler. La ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher était ce samedi 18 septembre 2021 sur le site pour célébrer sa reprise par le groupe allemand Saarstahl, en août dernier. L'usine de sidérurgie a connu des années de tourmente, depuis le désengagement de Vallorec en 2015, puis son passage de main en main sans trouver de repreneur stable. L'arrivée de Saarstahl marque la fin de l'incertitude pour les 300 salariés de l'usine.

"C'est un vrai soulagement"

"On a surtout moins peur de demain, souffle Geoffrey, opérateur à l'usine. J'ai beaucoup de collègues qui étaient prêts à revendre leur maison, et là, ils ont le sourire !" Depuis l'officialisation de la reprise par Saarstahl, le 3 août, les salariés retrouvent leur sérénité, explique Nathalie Delabre, secrétaire CFE-CGC : "Ne jamais savoir comment on allait terminer le mois, être toujours en train de se bagarrer en se demandant qui va être notre nouveau patron, c'était quelque chose... Aujourd'hui, c'est la fin des nuits blanches, c'est un vrai soulagement pour tous les salariés."

La ministre de l'Industrie avec Cédric Orban, les représentants de Saarstahl et des salariés de l'usine. © Radio France - Alice Marot

Un soulagement partagé par le directeur du site, Cédric Orban. Les barres d'acier produites sur le site vont pouvoir être vendues aux usines allemandes du groupe, mais aussi à l'usine de rail d'Hayange, en Moselle, le principal client d'Ascoval, racheté lui aussi par Saarstahl : "Ils souhaitent qu'ont deviennent le fournisseur numéro 1 d'Hayange, explique Cédric Orban. On leur livrait 20 000 tonnes, on devrait passer à 30 000 ! Cela sature nos capacités de production, nos carnets de commande sont pleins pour les six mois à venir, alors qu'il y a un an, on travaillait une semaine sur deux..."

"On a des problèmes de riches !"

La ministre de l'Industrie, de son côté, se dit "très confiante" sur cette reprise, d'autant qu'Ascoval tire son épingle du jeu en produisant ses barres d'acier grâce à un four électrique, qui limite les émissions de CO2. "C'est gagnant gagnant, résume-t-elle. Pour Ascoval et Hayange, parce qu'ils ont un repreneur solide derrière eux, qui est prêt à investir. Et puis pour Saarstahl, parce que c'est leur premier site d'acier vert, ça les met en position de force sur le marché du rail ferroviaire."

En moins d'un an le chiffre d'affaire de l'usine a été multiplié par sept, et son rythme de production s'intensifie. "On lance donc le recrutement de nouvelles personnes pour produire un maximum", se félicite Cédric Orban. Mais le recrutement reste un défi, explique Nacim Bardi, ouvrier et délégué CGT : "C'est le seul hic : on a du mal à recruter ! Il manque des techniciens, des automaticiens, des électromécaniciens... Maintenant, on a des problèmes de riches !" L'usine est à la recherche de 50 personnes supplémentaires. Elle passerait alors de 250 salariés l'année dernière à 350 dans les mois à venir.