Reprise de la fonderie SAM en Aveyron : la date limite pour la reprise repoussée de "quelques semaines"

Le bassin de Decazeville devra encore attendre. Ce jeudi 30 juin, c’était la deadline officielle pour le bouclage du dossier de potentiel reprise de la SAM. La fonderie aveyronnaise a fermé ses portes en décembre dernier. Les 330 salariés ont occupé l’usine jusqu’à la fin avril pour préserver leur outil de travail ( les machines et l’usine ) et rendre possible un projet de reprise par un fondeur. Un industriel Lotois, Matthieu Hede patron de MH Industries, est sur les rangs. La Région a aussi financé des études et s'est engagé à racheter le site. Mais ces deux mois n’ont pas suffi.

Renault (encore ) pas assez engagé

Et pourtant, ce délai a été arraché de haute lutte au mandataire judiciaire qui voulait vendre les machines et le site le plus vite possible pour rembourser les créanciers. C’est parce que cette date avait été fixé que les salariés ont accepté de quitter les lieux après 150 jours d’occupation.

Ce qui bloque encore une fois dans ce dossier de la SAM, c’est Renault. Pour que le projet de l'industriel lotois Matthieu Hede soit viable, il faudrait que le constructeur s’engage à trois ans de commandes. On semble être très loin du compte

Comment faire pour patienter les mandataires

Officiellement : l’ accord validé en préfecture à Rodez stipule que le mandataire judiciaire ne pouvait pas vendre avant aujourd’hui. Mais en échange : le repreneur potentiel avait donc jusqu’à ce jour pour préparer une offre de reprise. La Région aurait aussi du avoir fait une offre pour les bâtiments. Des offres qui ne sont visiblement pas prêtes. Donc l’enjeu, c’est de savoir comment la Région et l’industriel vont faire patienter encore ces mandataires. Quels leviers ils vont utiliser pour qu’ils ne fassent rien avant quelques semaines… ou même pendant tout l’été.

Effort supplémentaire de la Région ?

Alors la Région est visiblement prête à compenser. En plus des aides pour finances les études, en plus du rachat des bâtiment, elle serait prête désormais à racheter les machines et les matières premières présentes dans l’usine. Encore un effort de l’Occitanie pour faire revivre une fonderie à Viviez. Carole Delga, la présidente de la Région, explique de manière laconique : "On est toujours en train de travailler sur les marchés et le développement de cette industrie." La date limite est donc "repoussée de quelques semaines."

Matthieu Hede, l'industriel lotois, confirme qu'une demande a été faite pour un report à la fin septembre au tribunal de commerce et aux mandataires. Il déplore surtout que le dossier n'ait pas du tout avancé notamment à cause du _"calendrier politique qui a totalement refroidi les initiatives." _Il espère que ce délai va être accepté et surtout que les acteurs et notamment l'Etat et Renault s'engagent plus pour la reprise de la SAM.