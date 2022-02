Les salariés de la fonderie liquidée SAM, en Aveyron, étaient reçus ce mardi au ministère de l'Économie. Ils estiment que l'État avance et qu'il est enfin prêt à étudier le dossier de reprise portée depuis des mois par la Région Occitanie.

Reprise de la fonderie SAM : l’État revoit sa copie et estime que le dossier de la Région est sérieux

Les salariés de l'ex SAM se battent pour qu'un fondeur reprenne le site et une partie du personnel.

Vendredi dernier, Carole Delga,présidente du Conseil régional d'Occitanie, confirmait avoir un acquéreur potentiel pour la fonderie de Viviez en Aveyron. L’entreprise, qui travaillait presque exclusivement pour Renault, a été liquidée à la mi-décembre faute de repreneur. Depuis, les 333 salariés licenciés occupent les locaux de leur fonderie avec l’espoir qu’un fondeur puisse s’y réinstaller. La Région Occitanie travaille sur un dossier depuis quelques mois qui avance donc.

La présidente de Région parle d’un industriel français qui pourrait travailler dans les secteurs du cycle, du ferroviaire, et dans une moindre mesure de l’aéronautique. Elle estime aussi que le dossier pourrait aboutir d’ici l’été.

Au menu d'une discussion avec Jean Castex

Le problème c’est que jusqu’ici l’État ne croyait pas vraiment à cette solution. Mais selon les syndicats de la SAM qui était reçu au ministère de l’Économie ce mardi 1er février, "l’État a revu sa position concernant le projet. Il estime qu’il est sérieux et mérite d’être étudié".

Ce qu’il faut maintenant pour la CGT, c’est que le gouvernement puisse rapidement chiffrer l’aide qu’il va pouvoir apporter à l'entrepreneur (La Région l'a fait mais ne veut pas donner l'information).

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, était convié à ce rendez-vous avec les syndicalistes aveyronnais. Il doit rencontrer d’ici la fin de semaine le Premier ministre. Ce dossier de reprise devrait être au menu de leur discussion.

Ce revirement de l'État, c'est une nouvelle encourageante pour les salariés qui estiment que ce repreneur ne peut aboutir que s'il est aidé par l'État et la Région en même temps. En tout cas, elle confirme aux salariés de la SAM qu'il faut absolument qu'ils continuent d'occuper le site de l'ancienne fonderie pour empêcher la vente des machines et rendre possible cette reprise.

Sur un autre plan, les salariés continuent le bras de fer avec Renault autour des primes supra-légales. Leur avocat a fait de nouvelles propositions à l'entreprise.