Reprise de La Halle : une cinquantaine d'emplois sauvés en Limousin, 25 supprimés

Neuf magasins sauvés, six fermés dans le Limousin : voici ce qui devrait advenir des magasins La Halle, selon les syndicats. Mercredi, le groupe qui possède La Halle Mode et La Halle aux Vêtements a été partiellement racheté : en France, 3 300 emplois sont sauvés sur 5 400.

Il y aura toujours des enseignes La Halle dans le Limousin à la fin de l'été : les craintes des syndicats ont été en partie levées. Selon eux, l'enseigne de mode et de chaussure perdurera en partie. Neuf magasins sont sauvés dont les quatre de Limoges, et les deux de Tulle. En revanche, six sont supprimés, dont les deux magasins qui existaient à Brive.

Il y a de la casse, mais on peut se sentir soulagés, parce que La Halle sera encore dans le giron limousin

C'est ce qui est ressorti de l'audience au tribunal de commerce, ce mercredi à Paris. La juridiction a validé la reprise partielle du groupe, qui était en redressement judiciaire. Le groupe breton Beaumanoir va reprendre 2 520 salariés, 780 seront repris par les entreprises Chaussea et Chaussea 34 soit au total 3 300 emplois sont sauvés sur 5 400. Dans le Limousin, environ 25 emplois sont supprimés, une cinquantaine sauvés.

Si son magasin, La Halle aux chaussures d'Ussel, va fermer, le délégué CFE-CGC de La Halle, Loïc Lutsen se dit "plutôt soulagé" de cette issue, même s'il regrette de ne pas avoir eu davantage de temps de négociation. "Il y a de la casse, mais on peut se sentir soulagés, parce que La Halle sera encore dans le giron limousin", poursuit-il.

Fragilisée par deux mois de fermeture pendant le confinement, La Halle a été placée en procédure de sauvegarde le 21 avril. Son propriétaire, le groupe Vivarte, a fini par demander son redressement judiciaire fin mai. L'enseigne est donc sauvée, y compris d'un point de vue symbolique. "Moi j'ai 40 ans, depuis que je suis gamin, je connais La Halle", explique Loïc Lutsen.

Beaumanoir a prévu un accompagnement

Pour accompagner la relance de la marque La Halle, Beaumanoir a prévu "une enveloppe de 60 millions d'euros", promet-t-il dans un communiqué, afin notamment d'accélérer son développement dans le commerce en ligne. "Peut être que Beaumanoir va peut être mettre ce coup de boost que l'on n'avait plus depuis des années, espère Loïc Lutsen. Peut être que Kiaby et Gémo se disent 'Mince, ils sont encore là'".

Les magasins qui restent ouverts

La Halle vêtements - Limoges Boisseuil (87)

La Halle aux chaussures - Limoges Boisseuil (87)

La Halle vêtements - Limoges Family Village (87)

La Halle aux chaussures - Limoges Family Village (87)

La Halle vêtements - Saint-Junien (87)

La Halle vêtements - Tulle (19)

La Halle aux chaussures - Tulle (19) - transformée en Chaussea

La Halle vêtements - Ussel (19)

La Halle mode et chaussures - Guéret (23)

Les magasins qui ferment