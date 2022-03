Reprise de la station de Ventron : "c'est un nouveau chapitre qu'on va écrire"

Le conseil départemental des Vosges, la mairie de Ventron et les nouveaux investisseurs tenaient une conférence de presse commune ce mardi à Epinal quelques heures après la décision du tribunal de commerce d'Epinal de confier le site à Alexandre Keff et Pierre Singer.

Le site de l'Ermitage Frère Joseph à Ventron va renaître. La société Leduc, placée en liquidation judiciaire en décembre dernier, est reprise par un duo d'investisseurs originaire de Moselle composé de Pierre Singer (ancien co-directeur du parc animalier de Sainte Croix) et d'Alexandre Keff (patron du domaine de la Klauss). Deux hommes qui veulent redonner vie au site naturel avec dans un premier temps en injectant 2,6 millions d'euros.

Réouverture prévue au printemps 2023

Première étape : la rénovation de l'hôtel des Buttes et la destruction de l'hôtel l'Ermitage plus aux normes. La réouverture est prévue au plus tard au printemps 2023. Deux salariés sont repris dans l'immédiat et peut-être d'autres à l'avenir. Le site de Ventron, un écrin magnifique pour Alexandre Keff, l'un des investisseurs : "quand vous avez coup de coeur pour un périmètre naturel comme celui-ci, le reste coule de source. On arrive avec beaucoup d'humilité".

L'hôtel des Buttes rénové dans le nouveau projet des investisseurs - Décobois

La deuxième étape du projet consistera à construire des chalets et un centre de vie, en tout une centaine de chambres sur le site. Une question reste en suspens, celle du retour du ski alpin, voulu par les élus locaux, les nouveaux propriétaires et l'école de ski par exemple. Il faudra trouver un mode de fonctionnement viable et financer des investissements explique François Vannson, le président du conseil départemental des Vosges : "nous allons lancer une étude à l'échelle du département pour globaliser l'offre touristique sur le site de Ventron avec ces partenariats entre le privé et le public pour qu'il y ait une coordination".

Il s'agira de savoir qui finance une remise à niveau des installations de ski alpin, qui les exploite. Le Département a déjà versé des subventions par le passé pour des remontées mécaniques.

Le nouveau centre de vie ainsi que les chalets prévus à Ventron - Décobois

Dans l'immédiat, c'est une joie immense pour la maire de Ventron, Brigitte Vanson : "c'est un soulagement, un nouveau chapitre que l'on va écrire. Ce projet est d'une dimension notable, cette montagne le mérite et elle va être magnifiée".

Le travail va rapidement démarrer car le temps est déjà compté pour rouvrir au printemps 2023.