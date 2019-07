Reprise de Steva à Bessines : "Il y a une nouvelle histoire à écrire" avec F2J Stamping

De gauche à droite: Andréa Brouille (Maire de Bessines et Vice-Président de la Région), Jérôme Rubinstein (PDG de F2J Stamping), et Alain Rousset (Président de la Région Nouvelle Aquitaine)

Bessines-sur-Gartempe, France

Le Président de la Région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, a rencontré ce mardi les repreneurs de Steva, à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne), entreprise rebaptisée F2J Stamping depuis ce lundi, puisque la reprise est effective depuis le 1er juillet, suite au délibéré du Tribunal de commerce de Lyon le 24 juin dernier.

La région a fait le job - Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine

Comme prévu la société va repartir avec 91 salariés sur les 107 qu'elle comptait jusque là. Il y a 11 départs volontaires et 5 licenciements secs. En visite sur le site, le Président de Région Alain Rousset a rappelé que l'institution régionale avait "fait le job" dans ce dossier, "en participant avec la Communauté de Communes à l'achat du bâtiment qui était, compte tenu des gestions précédents de l'immobilier, l'un des boulets de l'entreprise". Alain Rousset a également confirmé que la Région allait "accompagner l'entreprise avec une avance de plus de 600.000 euros pour aider à constituer le fonds de roulement et à démarrer".

On est là pour rester - Jérôme Rubinstein, Président de F2J Stamping

Maintenant, la balle est dans le camp du nouveau patron, Jérôme Rubinstein, le PDG de F2J Stamping, qui dit "avoir trouvé dans cette usine un appareil de production intéressant, un savoir-faire sur l'emboutissage, l'assemblage et la soudure, qui nous ont intéressés. On a pu également évaluer la qualité de la relation avec les clients" a-t-il poursuivi, précisant qu'il fallait "d'abord rassurer les clients actuels, et ensuite aller à la conquête de nouveaux clients".

Jérôme Rubinstein, Président de F2J Stamping © Radio France - Alain Ginestet

"Mes sensations sur le site sont bonnes" a aussi indiqué Jérôme Rubinstein. "On a un bon feeling, et on espère que les salariés vont nous faire confiance (...). On est là pour rester !" a-t-il également précisé, alors que l'entreprise de Bessines-sur-Gartempe connaît là son 9ème repreneur.

On est content mais méfiant - Bruno Grimaux, Délégué FO de F2J Stamping

D'où la prudence du Délégué Force Ouvrière de l'entreprise, Bruno Grimaux, tant la société a connu il est vrai des reprises puis des désillusions. "Nous, à chaque fois qu'il y a eu des repreneurs, on était très content, tout allait bien, puis après on a vu ce qui s'est passé" dit-il. "Donc voilà, _on est très contents, soulagés d'être repris, mais on est méfiants_. Ca fait neuf fois..." explique-t-il.

Les salariés vont faire connaissance avec leurs nouveaux patrons durant ce mois de juillet, avant de partir en vacances. La nouvelle histoire, celle de F2J Stamping, commencera véritablement à la rentrée.