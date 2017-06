Reprise de Tati : le tribunal de commerce de Bobigny choisit l'offre de Gifi

Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné lundi Gifi comme repreneur de Tati et des trois autres enseignes en difficulté d'Agora Distribution (groupe Eram). Gifi prévoit de reprendre 1.428 emplois directs et 109 magasins ainsi que 24 franchisés. C'était l'offre qui avait la faveur des salariés.

Le tribunal de commerce de Bobigny a choisi ce lundi l'offre du groupe GPG présidé par le fondateur des magasins Gifi pour reprendre les magasins Tati et les trois autres enseignes d'Agora distribution (propriété du groupe Eram), placées en redressement judiciaire début mai.

Agora distribution, qui regroupe les enseignes Tati, Fabio Lucci, Gigastore et Degrif'Mania, compte 140 magasins et plus de 1.700 salariés. Gifi prévoit de reprendre 1.428 emplois directs et 109 magasins ainsi que 24 franchisés.