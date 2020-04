Reprise des marchés au Mans : "beaucoup d'attente mais ça s'est bien passé!"

Les parcours fléchés et les distances de sécurité ont entraîné une longue attente pour les clients sur les marchés des Jacobins et de Pontlieue ce dimanche au Mans. "A l'usage, les choses vont s'améliorer", tempère un représentant des commerçants pour qui cette reprise s'est "bien passée".

Il fallait prendre son mal en patience, ce dimanche 19 avril, pour faire son marché, place des Jacobins au Mans. Pour la reprise, après un mois de suspension pour limiter la propagation du coronavirus, les conditions drastiques de sécurité ont obligé les clients à piétiner. "J'ai compté plus de 700 mètres de queue et jusqu'à trois-quarts d'heure d'attente", témoigne Loïc Sabatte, président-adjoint du syndicat des commerçants non-sédentaires. "C'est aussi le signe que les Manceaux sont attachés à leurs marchés. Ils ont été très patients. Bien sûr, certains étaient en colère. Mais je peux dire que ça s'est bien passé".

La municipalité mobilisée

Tous les commerces alimentaires habituels étaient représentés sur ce marché de la reprise. La municipalité du Mans avait déployé une "logistique de guerre pour reprendre l'expression du président de la République", souligne Loïc Sabatte qui a compté "une trentaine d'agents des services techniques contre deux ou trois habituellement". Afin de limiter le nombre de personnes et de respecter au moins un mètre de distance entre les clients, un parcours fléché était installé.

Des choses à perfectionner

"La municipalité a peut-être sous-estimé la capacité des commerçants à absorber la clientèle. Nous nous sommes retrouvés avec une queue importante alors que, dans le même temps, 60% à 70% des étals étaient vides de clients", relève le président-adjoint du syndicat des commerçants non-sédentaires. Loïc Sabatte avance des propositions : "Je pense qu'il est possible de faire venir plus de monde sur le terre-plein central en augmentant le nombre de personnes autorisées à accéder au marché. On pourrait doubler ce nombre". Le système mettra nécessairement du temps à se régler. "Ce dimanche était un test pour tout le monde", reconnaît volontiers Loïc Sabatte. "A l'usage, les choses vont s'améliorer".

Des marchés autorisés ailleurs en Sarthe

En tout, 72 marchés sont autorisés en Sarthe, par dérogation du préfet. La liste complète est à consulter ici.