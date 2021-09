Reprise en douceur pour la foire d'Auxerre

Dernier jour ce lundi 20 septembre pour vous rendre à la 91e édition de la foire d'Auxerre. Plus de cent exposants sont présents, heureux de retrouver le contact avec les clients mais ils se désolent du peu d'activité économique. Parmi ces professionnels, beaucoup travaillent dans le domaine de l'habitat : des cuisinistes, des fabricants de fenêtres ou encore des entreprises d'isolation. Mais cette année, beaucoup n'ont pas réalisé les affaires escomptées. Certes, les clients sont là, mais pas pour acheter se désole Najib Bejaoui, vendeur pour la société d'ameublement Chabert Duval basée en Saône et Loire. "On se rend compte que nos potentiels clients n'ont pas de réels projets dans l'immédiat. Ils reportent à l'année prochaine voire dans deux ans. Normalement, après trois jours de salon, je devrais avoir réalisé dix ventes et là je n'en ai fait qu'une. Ce n'est pas du tout rentable, pour l'instant personne n'est payé. Aujourd'hui les gens ne se projettent pas dans l'avenir est c'est un vrai souci". Ce responsable commercial explique qu'il a réalisé un chiffre d'affaire d'environ dix mille euros alors qu'au bout de trois jours de foire, il devrait en être à dix fois plus.

Même constat de la part de Clotaire Cosnard venu d'Angers. Il vend des douchettes écologique et anti calcaire à 39€. Lui aussi n'a pas vendu grand chose. "Il y a des régions ou des départements qui fonctionnent mieux que d'autres. Dans l'Yonne ce n'est pas terrible pour les démonstrateurs comme nous". Résultat, ce vendeur est rentré chez lui à Angers dès dimanche soir soir avec un déficit de mille euros. Les exposants restants misent sur la clientèle de ce lundi pour réaliser un meilleur chiffre d'affaire que les jours précédents.