L'emploi et la sécurité sont deux choses importantes déclare le PDG de Lubrizol France

Rouen, France

Le PDG de Lubrizol France Frédéric Henry était ce matin l'invité de France Bleu Normandie. Il confirme le redémarrage partiel de l'usine rouennaise depuis vendredi soir.Deux unités de mélange de lubrifiants pour l'industrie automobile. "La viabilité du site de Rouen était mise à mal à partir de mi-novembre. Tous les jours qui ont passé font qu'on a perdu de la clientèle. L'emploi et la sécurité sont deux choses importantes."a expliqué Frédéric Henry. Une palissade permet d'isoler la partie qui a brûlé pour poursuivre le nettoyage. Des moyens complémentaires de détection et d'extinction d'incendie ont été installés comme l'exigeaient la Dreal et le Coderst. L'ouverture totale se fera pas étapes ajoute Frédéric Henry. Cela dépendra des commandes.

La capacité de stockage de Lubrizol a été substantiellement diminuée.Les produits finis sont donc déplacés sur trois autres sociétés à Sotteville-lès-Rouen et dans la région du Havre.

"J'espère qu'on connaîtra un jour la vérité, beaucoup de choses nous disent que l'incendie n'est pas parti de chez nous" a ajouté Frédéric Henry.

Vendredi soir le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand a signé l'arrêté autorisant le redémarrage de deux unités de mélange.Arrêté faisant suite à deux avis positifs émis par la Dreal (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Normandie) et le Coderst (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques)

Cette annonce n'a pas plu à tout le monde notamment les écologistes. Europe Ecologie Les Verts annonce qu'il saisit la justice.

Toutes les conditions ne sont pas remplies, ce site n'est pas remis en état. David Cormand secrétaire national EELV et conseiller municipal à Canteleu

Simon de Carvalho, président de l'association des sinistrés de Lubrizol dénonce lui l'opacité de l'entreprise concernant notamment les produits contenus sur le site au moment de l'incendie.

