Reprise très timide de l'activité dans les caves et caveaux des vins de la vallée du Rhône

Le confinement a mis un coup d'arrêt aux visites dans les caveaux et la fermeture des frontières toujours en vigueur au début du déconfinement a privé caves et domaines des touristes étrangers. Et alors que la haute saison touristique débute les caveaux constatent que les visiteurs sont clairsemés.

Déjà depuis l'hiver l'arrêt des exportations vers la chine et les taxes imposées par les Etats-Unis avaient fortement ébranlé la filière sans parler auparavant des conséquences du brexit . Et en ce début de haute saison touristique pour cette semaine à cheval entre Juin et juillet l'affluence habituelle n'est pas au rendez-vous.

A la cave Les Vignerons de Gigondas, Christian Forestieri, le responsable du magasin le reconnait : « Pour l’instant c’est très timide. Vous voyez là il est onze heures, normalement il y a un pic. Néanmoins on commence à voir un petit peu des clients étrangers. Jusqu’à présent c’était plutôt français et petit à petit il y a par exemple des belges qui reviennent. Quelques clients néerlandais. aussi qui passent Pour l’instant pas encore d’allemands, je pense que c’est trop tôt. »

Les réserves sont pleines avec d'excellents millésimes depuis cinq ans

« Après chez nous, le mois de juillet c’est vraiment le mois déclencheur donc on va voir comment ça va évoluer. D’autant qu’on a le stock. On a de jolis vins, de beaux millésimes en plus. On a la chance _depuis 2015 d’être sur des années exceptionnelles_. 2019 même peut-être la meilleure depuis 2010. On espère que la clientèle étrangère va quand même venir cet été et puis ça va bien se passer. »

Ici comme ailleurs confinement et déconfinement ont fait grimper en flèche les commandes en ligne mais une recrudescence des envois qui aura été freinée par des problèmes de fret. Les transporteurs sollicités de partout rallongeant les délais pour assurer les livraisons.

Pour redresser la barre commerciale l’interprofession des vins de la vallée du Rhône, Inter Rhône, mise justement sur ses 500 caveaux et entend mettre en vitrine des vins plus accessibles en blanc ou en rosé et servir des rouges plus frais.