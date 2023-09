Reproduction de clés, coin épicerie ou rayon pêche... Les buralistes aidés par l'Etat pour se diversifier

Les buralistes se diversifient de plus en plus : reproduction de clés, règlement de la cantine de vos enfants. Certains proposent même des articles d'épicerie ou un rayon pêche. L'Etat les aide avec une enveloppe de 20 millions d'euros par an.

La Haute-Garonne compte 286 bureaux de tabac © Maxppp - Jean-François FREY Devenir le "drugstore" du quotidien des Français est l'ambition des buralistes selon Philippe Coy, le président de la confédération nationale des buralistes. Le propriétaire d'un bureau de tabac n'est donc plus seulement un vendeur de cigarettes, puisque le nombre de fumeurs a drastiquement baissé en France : -5% entre 2016 et 2019 (de 29,4 % à 24,0 % en métropole). Il est aussi un point de vente proposant des photocopies, la reproduction de clés, un épicier de quartier... Une diversification assumée, mais "évoluer ce n'est pas se renier", pour Philippe Coy. ⓘ Publicité L'Etat met une enveloppe de 20 millions d'euros par an sur la table. Chaque point de vente peut recevoir une aide pour ses travaux de transformation à hauteur de 30%, maximum 33.000 euros par entreprise. Frédéric Pailhé, buraliste à Toulouse sur la place Dupuy compte bien en profiter. "Je compte refaire mon magasin. Il est tout petit. Mon ambition c'est de gagner de 2 m², pour créer des vitrines et d'autres nouvelles activités", comme la vente d'articles cadeaux, bijouterie et la reproduction de clés. Faire revenir la clientèle Dans son établissement, on peut déjà régler la cantine de ses enfants : "Je fais plein d'encaissements à 7 ou 8 euros en ce moment. C'est vrai que faire un chèque pour ce montant c'est embêtant, alors qu'aller chez le buraliste, en 30 secondes c'est fait." Ce n'est pas l'activité qui fait son chiffre d'affaires, mais "ça amène de la clientèle, je ne vais pas vous dire que ça rapporte beaucoup d'argent parce que c'est une commission de 5% mais ça fait revenir du monde dans nos boutiques". Cette année, un buraliste a fermé ses portes en Haute-Garonne (le bureau de tabac rue des Fontaines à Toulouse). Il y a quelques années, c'était plutôt 2 voire 3 chaque année. L'année dernière il n'y a pas eu de fermeture du tout.