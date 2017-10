Réquisitionnée elle a fait grève tout en travaillant au CHU de Dijon-Bourgogne

Le service public se mobilisait ce mardi pour protester contre des mesures "inacceptables" du gouvernement à l'appel de tous leurs syndicats, une première depuis dix ans. A Dijon ils étaient 2100 selon la CGT, 2000 d'après la police. Sans parler des salariés grévistes mais assignés...

Tous les grévistes n'étaient pas dans la rue ce mardi. Certains personnels à l'hôpital par exemple -réquisitionnés pour nécessité de service ou plutôt "assignés" comme dit la direction- étaient au travail avec un brassard "en grève" sur la blouse. Au CHU de Dijon, selon les chiffres de la CFE-CGC, l'un des principaux syndicats de l'établissement, c'était le cas pour 1.500 à 2.000 personnels. Soit un tiers des 7.000 salariés* du CHU selon la CFE-CGC. Eux aussi s'opposent aux 120.000 suppressions de postes dans la fonction publique, au gel du point d'indice ou encore à la suppression de la CSG.

Fernanda Seixas, en grève mais au travail ce mardi 10 octobre 2017, dans son service au CHU Dijon-Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais ils portent également des revendications plus spécifiques concernant les conditions de travail des soignants, pour lesquelles ils avaient déjà manifestés au mois de mars 2017. Dans le tract qu'ils ont distribués ils réclament par exemple "le remplacement systématique des arrêts" maladie, "la prise en compte du temps de formation et de tutorat", ou encore la nécessité d'avoir les "effectifs nécessaires aux plannings pour le respect de la vie personnelle". Fernanda Seixas est infirmière au "Pôle Coeur-Poumon-Vaisseaux", dans son service on travaille déjà avec des effectifs "au ras des pâquerettes" dit-elle. Une réalité qui touche l'ensemble des CHU de France et qui impacte le travail au quotidien selon elle.

"On sourit aux patients, on essaie de faire nos soins correctement mais c'est du travail à la chaîne"

Pour elle ces 120.000 fonctionnaires en moins, même si évidemment cela ne concerne pas que les hôpitaux, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli. "On revient sur des jours de repos, on est rappelés à la maison, on n'a plus de vie de famille, le matin on n'arrive pas à se lever, on vient au travail, on sourit aux patients, on essaie au maximum de faire nos soins correctement (...) mais c'est du travail à la chaîne" témoigne t-elle. Exemple de ce "travail à la chaîne" qui est de plus en plus la norme dans les établissements de soins: "le matin je rentre dans la chambre du patient, je met le brassard, pour prendre la tension, je donne les comprimés, bonjour au revoir et voilà. Moi ce n'est pas du tout l'image que j'ai de mon métier".

Fernanda Seixas, une infirmière gréviste réquisitionnée Copier

"On ne va pas faire des blocus devant les raffineries"

Aussi devant ce ras-le-bol, dans le service, où travaille cette infirmière, sur un effectif de cinq personnes, ce sont 2 infirmières et 2 aides soignantes qui étaient officiellement grévistes ce mardi 10 octobre 2017. Assignées, leur voix porte moins évidemment, que celles de ceux et celles qui ont manifesté dans les rues de Dijon. Mais, pour Fernanda Seixas, il est néanmoins important de s'afficher en grève. "On ne va pas faire des blocus devant des raffineries, on ne va pas faire des blocus devant les urgences pour que les gens ne puissent pas se faire soigner, on est moins entendu parce qu'on assure un service minimum à l'hôpital (...) et pourtant si on aime ce que l'on fait, on ne veut pas le faire n'importe comment".

"On ne vas pas faire le blocus des raffineries" selon Fernanda Seixas Copier

Au CHU Dijon-Bourgogne 4 syndicats sur 5 en intersyndicale contre le gouvernement

Au CHU Dijon-Bourgogne tous les syndicats réunis en intersyndicale appelaient à la grève ce mardi 10 octobre 2017: la CFDT (premier syndicat aux dernières élections), la CGT (2e), FO (3e) et la CFE-CGC (le 4e). Seule l'UNSA -qui s'est mobilisé de son côté- avait décidé de ne pas rejoindre ce mouvement unitaire.

*7.000 salariés tout compris: depuis les personnels administratifs, les aides soignantes en passant par les personnels administratifs, les techniciens jusqu'aux infirmières et aux médecins