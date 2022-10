Réquisitions à Esso-ExxonMobil : la justice rejette le référé de la CGT

La justice administrative a rejeté ce vendredi 14 octobre le référé de la CGT, déposé après la réquisition en début de semaine de salariés d'Esso-ExxonMobil sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime).

"La fédération nationale des industries chimiques CGT n'est pas fondée à soutenir que les mesures de réquisition contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2022 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées", écrit le tribunal administratif de Rouen dans sa décision.

"Un caractère nécessaire"

"Les réquisitions préfectorales [...] ont un effet très limité dans le temps", argumente le tribunal administratif, avant d'indiquer que les réquisitions étaient bien nécessaire : "le dépôt pétrolier [...] permet la desserte en carburant, non seulement du département de la Seine-Maritime, mais aussi de la région Île-de-France par l'oléoduc reliant Le Havre à Paris. Le site, à l'arrêt depuis le 20 septembre 2022, dispose d'un stock important d'hydrocarbures", continue le tribunal administratif.

"Le recours à des mesures de réquisitions individuelles d'agents qualifiés présente un caractère nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public eu égard à la durée des défaillances d'approvisionnement causés par la grève" conclut le tribunal.

"La CGT ne se satisfait pas de cette décision de référé, réagit dans un communiqué Gérald Le Corre, de l'union départelementale du syndicat en Seine-Maritime. Avec les organisations Solidaires, FSU et FO, nous continuons notre lutte pour la défense du droit de grève, pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux. Nous serons massivement en grève et dans la rue le 18 octobre prochain."

Ce vendredi matin, avant cette décision, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a affirmé que le syndicat allait déposer des référé à chaque réquisition de salariés, y compris donc au dépôt Total de Mardyck (Nord).

La grève a été levée ce vendredi 14 octobre à Esso ExxonMobil, personne n'a voté la grève ce matin. Elle peut être revotée au prochain quart, en début d'après-midi.