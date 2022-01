Réquisitions des éboueurs à Marseille : la justice refuse de statuer

Le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé ce mardi sur la requête du syndicat Force Ouvrière, meneur d'une nouvelle grève des éboueurs depuis la semaine dernière (mardi). La préfète de police des Bouches-du-Rhône avait pris vendredi un arrêté de réquisition pour le ramassage des ordures dans la ville. C'est cet arrêté que le syndicat FO dénonçait devant le tribunal.

Sur la forme, FO n'a pas obtenu gain de cause. Le tribunal administratif estime ce mardi "qu'il n'y a pas lieu de statuer" sur ces réquisitions qui se sont arrêtées lundi soir à 19h . En revanche, sur la forme, FO se félicite des précisions apportées par le tribunal. En effet, dans sa décision, le tribunal ordonne que l'Etat verse 1.000 euros au titre des frais de justice aux 14 agents de FO et au syndicat.

Un arrêté pas suffisamment motivé selon le tribunal

Le tribunal précise en outre : "Ni la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense ni la Métropole Aix-Marseille-Provence ne produisent aucun élément de nature à établir les risques avancés dans l'arrêté en litige en termes de sécurité sanitaires résultant de l'accumulation des ordures ménagères, de troubles pour la sécurité et l'ordre public en raison de l'encombrement des voies et des trottoirs, d'incendie, d'inondation et de pollution des eaux et des plages en cas d'épisode pluvieux." En d'autres termes, la Préfète de Police et la Métropole n'ont pas fait la preuve de la nécessité des réquisitions.

Ce sont ces motivations qui font dire à FO par la voix de son secrétaire général à Marseille, Patrick Rué, qu' "un match nul positif". Le syndicat FO entend bien poursuivre la grève : "les réquisitions ne doivent pas servir à casser une grève qui est un droit constitutionnel, ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autre" poursuit Patrick Rué.

Pour Force Ouvrière et son secrétaire général il n'y a désormais qu'une solution pour sortir du conflit, le dialogue social : "on demande juste une harmonisation des primes au sein de la métropole, entre gens de bonne volonté il faut une heure pour régler ce conflit, mais, pour cela, il faut être deux". La balle est désormais dans le camp de la Métropole.