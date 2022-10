Réservations de dernière minute, annulations : la pénurie de carburants plane sur les vacances de la Toussaint

Réservations de dernière minute, annulations : les difficultés d'approvisionnement des stations-service dues au mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts du groupe pétrolier TotalEnergies notamment, ont des conséquences dans l'hôtellerie-restauration en ce début de vacances de la Toussaint, selon les professionnels du secteur. Pour faciliter les départs, le Gouvernement a demandé aux préfets "de mettre fin aux arrêtés préfectoraux de rationnement dans les stations-service" indique un communiqué publié ce vendredi. De son côté, Vinci assure qu'au moins 90% des stations-service de son réseau sont en mesure de fournir du carburant

Dernière minute et proximité

Mais les vacanciers, prudents, semblent avoir attendu le dernier moment pour confirmer leur départ. "On a observé des réservations de dernière minute, notamment cette semaine encore et la semaine dernière, principalement pour des destinations effectivement de proximité des grandes agglomérations", a indiqué ce vendredi sur franceinfo Xavier Rousselou, porte-parole d' Abritel , plateforme de réservation de locations de vacances.

"On n'a pas constaté de phénomène massif d'annulation. Cela s'est traduit plutôt par un attentisme", a-t-il ajouté, affichant sa confiance : "On se retrouve avec des niveaux de taux de remplissage entre 50 et 60% sur l'ensemble des annonces qui sont proposées sur notre site (...) On a retrouvé des niveaux similaires à ceux d'avant la pandémie. Du coup, ces vacances de la Toussaint s'annoncent plutôt bien, c'est plutôt une saison satisfaisante".

Invité de France Bleu Isère ce vendredi, Bruno Bernabé, patron des Gîtes de France en Isère, dresse un constat similaire : "Si l'on avait fait ce reportage en début de semaine, je vous aurais dit "ce n'est pas terrible". Notre service commercial enregistre entre 20 et 25 réservations par jour et il n'y en avait que quatre ou cinq qui concernaient les vacances de la Toussaint. Mais en cette fin de semaine, on est passé à quasiment une réservation sur deux. Le fait d'annoncer, et de constater que c'est moins compliqué d'aller faire son plein de carburant, eh bien ça change la donne."

Selon Didier Chenet, président du Groupement national des Indépendants (GNI) de l’hôtellerie, café, restauration , c'est dans les régions les plus touchées par les pénuries de carburants (Ile-de-France , Hauts-de-France) que les vacanciers sont les plus précautionneux. "Là où l'impact est le plus fort et où on a enregistré une baisse de près de 20% des réservations, voire d'annulations [d'hôtels], c'est surtout sur la côte normande et la côte d'Opale", a-t-il indiqué sur franceinfo jeudi. "Ce sont les deux côtes les plus prisés par les Franciliens et les habitants des Hauts-de-France", a-t-il précisé estimant qu'il y a une "crainte des touristes de ne pas pouvoir revenir : ils ont pris leurs précautions, ils ont trouvé [du carburant] en Ile-de-France ou en Hauts-de-France, mais leur inquiétude c'est le retour".

Situations disparates selon les régions

Chez Villages Vacances Familles (VVF) , le "flux de vente (...) a fortement ralenti" le week-end dernier "avec une chute de 30% par rapport à l'année dernière" et les annulations "ont doublé". "On pense être en dessous de 20 à 30% sur la deuxième semaine des vacances et 10% sur la première", confiait en début de semaine à l'AFP le directeur général, Stéphane Le Bihan. Trois régions sont particulièrement concernées selon lui : "Occitanie, Alsace et Sud-Ouest".

En Haute-Garonne par exemple, les Gîtes de France affichent "une baisse de 25 % des réservations, comparativement à la Toussaint 2021", a détaillé Isabelle Riquet, responsable du service de réservation de Haute-Garonne Tourisme sur France Bleu Occitanie mercredi.

En Alsace, tous les secteurs de l'hébergement sont touchés selon l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH 67). "Cette grève est tombée au moment où les gens réservaient. Il y a eu des annulations mais aussi un gros coup d'arrêt aux demandes, il n'y a plus eu d'appels pour réserver", déplore Véronique Siegel, la présidente de l'organisation patronale dans le Bas-Rhin. Illustration à l'hôtel "Le Maréchal" à Colmar où les trente chambres n'afficheront pas complet ce week-end, indique France Bleu Alsace . D'après Alexandre Bomo, le directeur commercial, "il y a des familles qui se déplacent en voiture qui ont préféré ne pas venir."

Des familles qui, en outre, privilégient le séjour dans une résidence secondaire lorsqu'elles le peuvent en cette période de l'année, souligne le comité régional du Tourisme de Bretagne. Dans la région, les professionnels ont recensé 15 à 20 % d'annulations de réservations rapporte France Bleu Breizh Izel .

Ce vendredi, deux sites TotalEnergies sont encore en grève et environ 17% des stations-service manquent toujours d'un carburant. Au-delà de ce contexte conjoncturel, les difficultés liées au regain d'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des familles, assombrissent l'horizon du secteur touristique qui sort d'un été très favorable. Selon le spécialiste de la restauration NPD Group, un consommateur sur deux en France, en Allemagne et au Royaume-Uni anticipe une baisse de son niveau de vie dans les six mois.